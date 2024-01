Un livre gigantesque répertorie un spectre dynamique de nuanciers s’étendant sur 600 ans – Colossal

Histoire des livres d’art



Des colorants d’origine végétale des chimistes aux échantillons de peinture des consommateurs exposés dans les quincailleries, l’histoire des nuanciers reflète une relation variée entre les pigments, la science, la culture et le commerce. Anne Varichon, dans son prochain livre, explore l’évolution entrelacée de cette catégorisation à travers près de 200 échantillons vibrants du XVe siècle à nos jours.

Traduit par Kate Demling, Nuanciers : une histoire est une vaste étude de centaines de grilles et d’illustrations cataloguant un spectre remarquable de teintes, de matériaux et d’utilisations. À l’intérieur de ses pages se trouvent des échantillons de rubans de soie du XIXe siècle, de minces fragments de mèches de laine et un diagramme des années 1960 présentant une collection de linoléum qui apparaît comme une carte céleste. Bien que de nombreux classements inclus n’aient pas été publiés auparavant, le livre fait également référence à des classiques comme Nomenclature des couleurs de Wernerun guide de teintes très populaire auprès des naturalistes et des artistes.

Publié par Princeton University Press, Nuanciers décrit la façon dont la couleur a toujours éclairé le choix du consommateur, des tissus teints à la main aux vastes options de produits produits en série que nous connaissons aujourd’hui. Plongez plus loin dans l’histoire en précommandant votre exemplaire sur Librairie.

