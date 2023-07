Un livre en retard est retourné à la bibliothèque américaine 119 ans plus tard

Un livre sur le développement de l’électricité a enfin été restitué. « An Elementary Treatise on Electricity » de James Clerk Maxwell a été extrait en 1904 de la New Bedford Free Public Library dans le Massachusetts. Le livre a été publié en 1882.

Le livre a fait son chemin vers une pile de dons en Virginie-Occidentale, à près de 900 miles de son domicile. Selon le New York Post, le conservateur des livres rares des bibliothèques de l’Université de Virginie-Occidentale, Steward Plein, a sorti le livre scientifique vieux de plusieurs siècles de la poubelle de la charité et a remarqué qu’il avait toujours son autocollant « retiré » intact, ce qui signifiait qu’il était toujours le livre de la bibliothèque. propriété.

M. Plein a contacté la bibliothèque publique gratuite de New Bedford et leur a envoyé leur livre.

La bibliothèque publique gratuite de New Bedford a partagé les photos du livre rendu sur sa page Facebook et a écrit : « Il n’est jamais trop tard pour rendre un livre de bibliothèque en retard ! – un livre qui a été emprunté il y a près de 120 ans ! »

« Le livre s’intitule » An Elementary Treatise on Electricity « de James Clerk Maxwell et a fait le voyage de retour à #NewBedford », indique la légende.

La bibliothèque de New Bedford a des frais de retard de 5 cents par jour, ce qui signifie que les 119 années de frais de retard s’élèveraient à plus de 2 100 $ si les frais de retard ne s’élevaient pas à 2 $, a rapporté le New York Post.