Un livre des TNO présente les aventures du premier pilote autochtone

INUVIK, TNO –

Au fil des pages d’un livre d’images, les aurores boréales dansent sur le paysage arctique avec des coups de pinceau aux couleurs vives, tandis que les caribous et les bœufs musqués paissent dans la toundra et qu’un pilote de brousse s’envole.

Alors que le pilote survole le delta du Mackenzie, il sauve un prospecteur échoué d’un blizzard, embarque une équipe de chiens de traîneau malodorants et récupère une femme enceinte qui accouche en atterrissant.

« Freddie the Flyer » relate les véritables exploits de Fred Carmichael, le premier pilote commercial autochtone dans l’Arctique canadien.

Maintenant âgé de 88 ans et vivant à Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest, Carmichael, qui a co-écrit le livre avec Danielle Metcalfe-Chenail, a déclaré qu’il espère que cela aidera les enfants à poursuivre leurs rêves.

« S’ils veulent être pilote ou quoi que ce soit d’autre que vous voulez vraiment faire, vous devez trouver les personnes pour vous aider à démarrer », a-t-il écrit dans un e-mail.

« Il y a toujours des gens comme moi prêts à aider. J’ai pu passer d’un attelage de chiens à un avion avant d’apprendre à conduire une voiture, grâce à un pilote/prédicateur qui a vu que j’étais intéressé. »

Metcalfe-Chenail a déclaré qu’elle espère que les lecteurs jeunes et adultes seront inspirés par l’histoire de Carmichael.

« Ce qui m’a vraiment frappée en parlant avec Fred, c’est qu’il était – et est – si humble et travailleur, mais nourrissait de grands rêves », a-t-elle déclaré.

« Il a trouvé les bons mentors et enseignants au bon moment, et a continuellement offert ses bénédictions aux nouvelles générations. Ce sont des leçons fantastiques pour nous tous. »

Carmichael, qui est d’origine gwich’in et écossaise-irlandaise, a grandi sur un terrain de piégeage à l’extérieur d’Aklavik, dans les Territoires du Nord-Ouest. le camp de brousse de sa famille pour livrer des vivres.

« Cela m’a laissé une énorme impression et c’est là que j’ai attrapé le virus de l’aviation », a-t-il déclaré.

Plus tard, alors qu’il était adolescent à Aklavik, Carmichael a déclaré qu’il regarderait le ministre pentecôtiste Don Violette travailler dans son avion. Violette a permis à Carmichael de prendre les commandes lors d’un vol d’essai et a pris des dispositions pour qu’il prenne des cours de pilotage.

Carmichael a poursuivi une carrière réussie dans l’aviation pendant des décennies dans le Nord et vole toujours aujourd’hui. Il a également été président du Conseil tribal des Gwich’in pendant huit ans et président de l’Aboriginal Pipeline Group, partenaire d’un projet de gazoduc aujourd’hui disparu.

« Je suis heureux qu’au fil des ans, j’ai pu redonner un peu de soutien et d’encouragement aux autres », a-t-il déclaré. « Grâce à mes compagnies d’aviation, j’ai aidé d’autres habitants du Nord à poursuivre des carrières dans l’industrie de l’aviation et j’ai formé des pilotes, des agents de bord, des répartiteurs, des opérateurs radio, des ingénieurs et des mécaniciens.

Le travail de Carmichael a été reconnu par de nombreux prix et distinctions. Il est membre de l’Ordre du Canada, a été intronisé au Temple de la renommée de l’aviation canadienne et à l’Ordre des Territoires du Nord-Ouest, et a reçu un doctorat honorifique de l’Université de la Saskatchewan.

En plus de présenter les faits saillants de la carrière de Carmichael, « Freddie the Flyer » comprend les mots gwich’in et inuvialuktun pour les mois de l’année et leurs prononciations. L’histoire est illustrée par des peintures de l’artiste inuvialuite Audrea Loreen-Wulf, née dans la région de Tuktoyaktuk, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le livre doit sortir le 24 octobre.

——



Cette histoire a été produite avec l’aide financière du Meta et de la Canadian Press News Fellowship.