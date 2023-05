Un livre de fiction basé à Kelowna explore les religions extrêmes et les croyances anti-scientifiques

Une histoire fictive basée à Kelowna permet aux lecteurs de découvrir la réalité de grandir tout en étant pris entre des religions contrastées pendant une pandémie.

Le livre, Stillwater, sera lu par Darcie Friesen Hossack lors de son lancement le 27 mai à la bibliothèque régionale d’Okanagan à Kelowna.

Hossack est née d’une mère mennonite et d’un père adventiste du septième jour et tout au long de son éducation, elle est passée entre les mondes des deux religions différentes et extrêmes.

« Ce fut un désastre absolu », a déclaré Hossack à propos du mariage de ses parents qui s’est finalement soldé par un divorce.

Sa famille a déménagé à Kelowna quand elle avait seize ans et s’est impliquée dans la communauté adventiste d’Okanagan.

Tout au long du livre, Hossack s’appuie sur son expérience de grandir dans une famille qui croyait que la Terre n’avait que quelques milliers d’années et sur la façon dont elle a dû lutter contre les croyances de toute une vie face à la science.

Dans Stillwater, la protagoniste, Lizzy, est une adolescente qui a du mal à concilier ses croyances en la foi tout en naviguant dans la pandémie de COVID-19.

« J’espère que les gens se sentent vus », a déclaré Hossack. Elle comprend la difficulté d’aimer les gens qui réfutent la science et explore comment les personnes dans les religions conservatrices peuvent être particulièrement sensibles aux théories du complot.

Dans le livre, le père de Lizzy déplace la famille dans une commune pendant la pandémie de COVID-19 pour éviter la vaccination tandis que l’adolescente voit des fissures dans les complots qui lui sont racontés comme un évangile.

Hossack veut « tendre un miroir » aux religions, comme les adventistes du septième jour, comme un moyen de soutenir ceux qui ont quitté l’église ou qui luttent avec leur propre foi.

Après le lancement et la lecture du livre le 27 mai, soit à partir de 12h. à 14h00, Hossack dédicacera des exemplaires du livre chez Mosaic Books sur Bernard Avenue de 15h00 à 16h00.

Hossack a également écrit sur le fait de grandir en tant que mennonite dans son livre Mennonites Don’t Dance. Pour plus d’informations sur Hossack et son travail, visitez darciefriesenhossack.wordpress.com.

