Une enquête de sept ans sur le mystère du vol MH370 a révélé que l’avion malaisien condamné avait peut-être été abattu du ciel.

Dans une interview exclusive pour marquer son nouveau livre explosif, la journaliste d’investigation Florence de Changy révèle aujourd’hui ses découvertes choquantes sur le vol du 8 mars 2014, qui a disparu avec 239 personnes à bord.

Les comptes officiels ont conclu que le Boeing-777 a effectué un demi-tour dramatique moins d’une heure après le vol prévu de Kuala Lumpur à Beijing, avant de plonger dans l’océan Indien.

Pourtant, Florence affirme qu’elle est restée sur la bonne voie pendant encore 80 MINUTES avant de plonger dans le golfe de Thaïlande, au large du Vietnam.

Elle soupçonne qu’il a été abattu – par accident ou exprès – par un «avion de combat, un missile ou un nouveau système d’arme à guidage laser en cours de test dans la région à l’époque».

Et elle pense que la version officielle des événements est une «opération de détournement» et «la plus grande dissimulation de ces derniers temps» pour cacher que l’avion transportait des marchandises illicites non contrôlées avant d’être embarqués.

Dans son livre The Disappearing Act: The Impossible Case Of MH370, Florence raconte comment l’équipage a pris contact avec le contrôle de la circulation aérienne au Vietnam pour dire que l’avion était en train d’atterrir – puis a envoyé un appel Mayday disant qu’il se désintégrait.

Florence a déclaré: «Cela a été comme un puzzle, rassemblant des milliers de petits indices.

‘RIEN N’Ajoute’

« Si ce que je soupçonne et expose dans le livre est correct, ce serait la plus grande dissimulation de ces derniers temps. »

Le journaliste français primé couvre la région Asie-Pacifique depuis 25 ans. Elle a commencé son enquête une semaine après la disparition du MH370 et nous a dit: «À l’approche du premier anniversaire, j’ai réalisé que rien ne s’additionnait dans cette histoire.»

Les problèmes ont commencé avec le MH370 à 1h20 du matin le 8 mars 2014, à peine 38 minutes après le début de son vol de neuf heures plus de Kuala Lumpur à Pékin, au-dessus de la mer de Chine méridionale.

Dans la version officielle des événements, l’avion a effectué un demi-tour et a été suivi par un radar traversant la Malaisie. Une analyse par satellite aurait identifié un site potentiel d’accident dans l’océan Indien.

La recherche effectuée là-bas était la plus coûteuse de l’histoire de l’aviation. Des débris contestés ont été trouvés, mais l’avion ne l’était pas.

Les théories avancées incluent l’écrasement volontaire du pilote; une baisse de pression atmosphérique laissant l’équipage inconscient; un coup de foudre; et les batteries au lithium dans la soute prennent feu.

Florence a révélé: «L’avion a continué à voler pendant encore 80 minutes, jusqu’à 2 h 40. Un nouveau système d’armes laser était en cours de test à l’époque. La fusillade aurait pu être une erreur ou un dernier recours pour empêcher la cargaison spéciale de l’avion de tomber entre de mauvaises mains.

«Seules des sources militaires ou du renseignement pourraient fournir ce genre de détails. La force de mon livre réside dans le timing et le groupe d’indices qui prouvent une catastrophe vers 2h45 dans le nord du Vietnam.

Une source de renseignement a déclaré à Florence qu’entre 1 h 21 et 2 h 25, le MH370 avait été approché par deux avions radar américains.

À 1 h 30, un autre avion à proximité a établi un contact radio avec le MH370. Il n’y avait aucun signe de panique de la part de son équipage.

Lorsque le contrôle de la circulation aérienne à Ho Chi Minh-Ville, au Vietnam, a pris contact, l’équipage de l’avion a annoncé qu’il allait atterrir.

À 2 h 37, ils ont déclaré au contrôle de Kuala Lumpur: «L’avion atterrit à (inintelligible).»

‘LES GENS VEULENT LA VÉRITÉ’

Deux secondes plus tard, Kuala Lumpur a répondu: «Répétez. Répétez pour le 370 malais. »

Le contrôleur de Kuala Lumpur a partagé l’emplacement de l’avion sur la côte vietnamienne, près de Da Nang.

Florence écrit dans son livre: « Malheureusement, la transcription de cette conversation s’arrête là. » Elle nous a dit: « Pour moi, le fait que cela figure toujours dans le rapport officiel est un signe que certaines personnes veulent que la vérité soit révélée. »

À 2 h 43 du matin, l’avion a émis un message mayday disant que la cabine se désintégrait et qu’ils devaient effectuer un atterrissage d’urgence. Ce message peut encore être entendu sur un site Web taïwanais.

Et Florence a découvert qu’un pilote de Vietnam Airlines a également déclaré avoir entendu l’appel de Mayday, confirmant que cela s’était produit.

Peter Chong, un ami du pilote du MH370 Zaharie Ahmad Shah, 52 ans, a en outre déclaré à Florence qu’il était sur un vol malais au-dessus du golfe de Thaïlande quelques jours après la perte de l’avion lorsque l’équipage à bord lui a dit de regarder l’épave «à votre gauche ».

« CORNES RHINO »

Florence écrit: «Peter Chong a regardé par la fenêtre et a vu une zone clairement éclairée et a pu distinguer des opérations de recherche intensives. Chong a pris cela comme une preuve que Malaysia Airlines pensait que l’avion était tombé dans cette zone et avait informé ses équipages.

Florence a découvert que le MH370 avait peut-être été utilisé quotidiennement pour le trafic de tonnes de marchandises illicites répertoriées sur des documents comme «mangues fraîches», un fruit tropical.

Selon le manifeste de cargaison, 4,5 tonnes de fruits se trouvaient à bord.

Elle a dit: «Les mangoustans n’avaient aucun sens. Ce n’était pas la bonne saison, c’était une somme ridicule. Ensuite, j’ai trouvé des «mangoustans frais» sur chaque vol du MH370 pour le mois suivant.

«La plus grande plaque tournante du commerce illégal entre l’Afrique et la Chine est l’aéroport de Kuala Lumpur. Ainsi, les mangoustans pourraient couvrir toutes sortes de choses, y compris les cornes de rhinocéros ou les défenses d’éléphant.

Encore plus étrange, il y avait 2,5 tonnes de petits articles électriques de Motorola sur le manifeste – des batteries lithium-ion, des accessoires de talkie-walkie et des chargeurs.

Florence a déclaré: «C’était censé être de petites choses, pas très précieuses, pas très lourdes. Le rapport officiel indique que cette cargaison n’a pas été radiographiée.

«C’est un très gros problème. Le chef de l’une des plus grandes compagnies aériennes de fret au monde a déclaré que jamais de sa vie il n’avait accepté de cargaison dans un avion qui n’avait pas été radiographié. La raison invoquée était qu’il était trop volumineux. Comment les talkies-walkies et les chargeurs peuvent-ils être encombrants?

«En plus de tout cela, dans le rapport officiel, cette cargaison a été escortée de Penang à l’aéroport cette nuit-là. C’est suspect. Cela n’arrive jamais.

Florence pense que cette mystérieuse cargaison a peut-être été la raison pour laquelle l’avion a été contraint de faire un atterrissage d’urgence.

Elle a décrit «une opération de confiscation de la cargaison» dans le but de «forcer l’avion à atterrir, de confisquer ce que ce chargement est et de le laisser voler à nouveau».

Elle a ajouté: «Si vous êtes entouré d’avions militaires, vous devez suivre les ordres. Mais s’il ne s’agit que d’un ordre à la radio, il est légitime de refuser. Personne ne remarquerait un léger retard à Pékin. Mais le capitaine devrait suivre les ordres pour effectuer un atterrissage imprévu.

Le pilote du MH370 était considéré comme troublé, avec une vie amoureuse chaotique. Le gouvernement malais a suggéré un complot meurtrier-suicide.

Mais Florence a déclaré: «J’ai trouvé que c’était un gars bon, noble et décent. Un peu Casanova, mais il était au sommet de sa forme, capable de faire face à toutes les situations. S’il y a eu une interception ou une confiscation de cargaison et qu’il a refusé d’obéir aux ordres, cela s’est terminé de manière tragique.

Florence est scandalisée par ses découvertes. Elle a déclaré: «C’est une insulte de prétendre qu’un Boeing-777 pourrait disparaître sans laisser de trace. Ce n’est pas crédible.

«La vérité doit être révélée pour les 239 innocents qui ont été injustement enlevés à leurs proches – et le capitaine accusé sans vergogne et à tort de couvrir l’indignation commise par d’autres.»

The Disappearing Act: The Impossible Case Of MH370, de Florence de Changy, est publié par HarperCollins le 4 février, 14,99 £.

