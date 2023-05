Un livre à venir sur Bob Dylan présentera des centaines de photos et d’essais rares

Des centaines de photos rares et d’autres images des archives de l’auteur-compositeur-interprète Bob Dylan seront présentées dans « Bob Dylan : Mixing Up the Medicine », qui sortira cet automne. La nouvelle version comprendra également des dizaines d’essais, avec le romancier Michael Ondaatje, le critique Greil Marcus et l’ancien poète lauréat américain Joy Harjo parmi les contributeurs.

Callaway Arts & Entertainment a annoncé jeudi que le livre de 600 pages sortira le 24 octobre. Le fondateur de Callaway, Nicholas Callaway, a déclaré dans un communiqué que « Mixing Up the Medicine » « présentera toute l’étendue de la créativité monumentale de cet artiste et réalisations à une nouvelle génération. »

Le livre est édité par Mark Davidson et Parker Fishel du Bob Dylan Center, basé à Tulsa, Oklahoma. « Mixing Up the Medicine » fait référence à une ligne du classique « Subterranean Homesick Blues » de Dylan.

Selon l’éditeur, « Mixing Up the Medicine » comprendra des ébauches de paroles, des photographies, des dessins et d’autres documents. La version a un prix catalogue de 100 $.