Un Lituanien appelle les États-Unis à “punir” les “terroristes” russes

Un dirigeant politique lituanien ayant une influence sur la politique étrangère de son pays a déclaré que les États-Unis ne devraient pas faire pression pour des pourparlers de paix entre l’Ukraine et la Russie tant que toutes les forces russes n’auront pas été retirées de l’Ukraine et que Kyiv sera devenue membre de l’OTAN.

“Vous ne négociez jamais avec des terroristes, vous les tuez, les anéantissez et vous les emprisonnez”, a déclaré Žygimantas Pavilionis dans certains des commentaires les plus durs jamais enregistrés d’un dirigeant d’Europe de l’Est sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a près d’un an.

M. Pavilionis, qui dirige la commission parlementaire lituanienne des affaires étrangères, a fait ces remarques lors d’une apparition la semaine dernière sur “The Capitol Hill Show With Tim Constantine”, un podcast produit par le Washington Times.

Lorsqu’on lui a demandé qui, selon lui, devrait être impliqué dans les pourparlers de paix et qui devrait servir d’arbitre de ces pourparlers, M. Pavilionis a répondu sans ambages.

“Les F-16, l’ATACMS et notre victoire”, a-t-il dit, faisant référence à l’équipement militaire américain que l’Ukraine a demandé mais n’a pas encore reçu, y compris le système de missiles tactiques de l’armée.

Alors que les États-Unis et l’Allemagne ont récemment approuvé le transfert de M1 Abrams de fabrication américaine et de chars de combat Leopard 2 A6 de fabrication allemande pour l’Ukraine, l’administration Biden a retardé l’achat d’équipements tels que des avions de chasse et des ATACMS.

L’Ukraine demande depuis des mois aux États-Unis des ATACMS sol-sol à longue portée, qui pourraient être tirés par le système de roquettes d’artillerie à haute mobilité de Lockheed Martin, ou HIMARS, que Washington a commencé à fournir aux forces ukrainiennes l’année dernière.

Les lanceurs HIMARS montés sur camion ont été essentiels pour l’Ukraine. Mais les responsables américains, invoquant la crainte de déclencher une escalade par la Russie, se sont retenus de fournir des missiles ATACMS à plus longue portée, qui, selon Defense News, donneraient aux forces ukrainiennes la capacité de frapper des cibles russes à près de 200 milles.

“Notre point de vue est que nous pensons que les Ukrainiens peuvent changer la dynamique sur le champ de bataille et obtenir le type d’effets qu’ils souhaitent pour repousser les Russes sans ATACMS”, a déclaré aux journalistes Colin Kahl, sous-secrétaire à la Défense pour la politique, à la mi-janvier. rapporte la publication.

Certains analystes ont fait valoir que la décision représente une ouverture vers Moscou dans l’espoir de stimuler une négociation de paix entre l’Ukraine et la Russie.

M. Pavilionis n’était pas d’accord avec le calcul de Washington sur l’ATACMS.

Il est apparu dans “The Capitol Hill Show With Tim Constantine” aux côtés de Radosław Fogiel, qui dirige la commission des affaires étrangères de la chambre basse du parlement polonais, et d’Oleksandr Merezhko, qui dirige la commission de la politique étrangère et de la coopération interparlementaire du parlement ukrainien.

“Donner [the Ukrainians] tout ce qu’ils demandent », a déclaré M. Pavilionis, qui préside également le parti conservateur au pouvoir en Lituanie, l’Union de la patrie et le parti chrétien-démocrate lituanien.

Dans des commentaires reflétant la profonde frustration des dirigeants bellicistes des pays membres les plus à l’est de l’OTAN, il a affirmé que le “régime” du président russe Vladimir Poutine devrait être “puni” non seulement pour avoir envahi l’Ukraine, mais aussi pour les transgressions de la Seconde Guerre mondiale et de l’ère soviétique. contre les pays d’Europe de l’Est.

M. Pavilionis est allé jusqu’à affirmer que le président Franklin Delano Roosevelt “a sacrifié nos nations” après avoir rencontré et traité avec le dirigeant soviétique Joseph Staline à Yalta en 1945.

“[We] se tiennent devant vous aujourd’hui et vous demandent de réparer cette erreur, de défendre… les valeurs américaines, les valeurs pour lesquelles nous nous sommes battus ; beaucoup de soldats sont morts en Lituanie pendant la Seconde Guerre mondiale », a déclaré M. Pavilionis. « Maintenant, les Ukrainiens meurent. Alors l’Amérique, si vous êtes toujours l’Amérique, s’il vous plaît, défendez-la et élargissez l’OTAN à l’Ukraine. Donnez-leur tout ce qu’ils demandent.