Un lionceau souffrant de malnutrition retrouvé en Serbie errant au bord d’une route, la police enquête actuellement

Un lionceau, âgé de seulement quelques mois, a été emmené jeudi dans un zoo du nord de la Serbie après avoir été aperçu errant sur une route locale, ont indiqué des responsables et des médias.

La femelle, trouvée à la périphérie de Subotica, une ville proche de la frontière avec la Hongrie, était mal nourrie et faible, a déclaré Sonja Mandic, du zoo de Palic.

Les médias locaux ont indiqué qu’un habitant de Subotica avait repéré le petit sur la route et avait appelé la police, qui l’avait ensuite emmené au zoo. Une vidéo sur les réseaux sociaux montre le petit surgissant de l’herbe et marchant sur la route.

Les rapports indiquent également que le petit était amical et n’avait pas peur des gens. Un policier et des résidents locaux pouvaient être vus sur d’autres vidéos et photos en train de caresser le petit.

Mandic a déclaré que le lion était dans un « assez mauvais état » et qu’il recevait un traitement et une perfusion pour améliorer son état.

« Il pourrait avoir entre 3 et 6 mois ou entre 5 et 6 mois, mais il souffre de malnutrition et peut-être sous-développé », a déclaré Mandic.

La police n’a pas encore publié de communiqué officiel. La contrebande d’animaux sauvages et rares serait répandue dans la région des Balkans.