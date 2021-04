Les animaux sont curieux et amusants et les regarder gambader dans leur environnement naturel est toujours fascinant. Grâce à des professionnels chevronnés et des visiteurs, nous avons souvent l’occasion de voir des exemples de cas où de petits animaux se promènent pour s’amuser. De tels aperçus d’animaux jouant avec leurs petites pattes sont un spectacle à voir.

Une de ces vidéos rappelle aux internautes Le roi Lionles personnages populaires de Simba et son père Mufasa. Partagé sur Twitter par Nature & Animals, une poignée populaire connue pour publier de jolis clips d’animaux, a partagé un autre joyau qui montre un jeune lionceau agaçant son père en jouant.

Le clip vidéo tourné dans une jungle montre un lion allongé paresseusement pour profiter de sa sieste de l’après-midi, tout en étant entouré de petits qu’on peut voir jouer autour de lui. L’un des petits farceurs était constamment ennuyeux et dérangeant son père. Plus loin, la vidéo montre le gros chat agacé rugissant et a essayé d’éloigner le petit. Le lionceau s’est brièvement enfui de l’endroit, tandis qu’un autre bébé pouvait être vu en train d’observer le jeu entre eux.

«Lionceau harcelant son père», lit-on dans la légende le long de la vidéo. Le clip vidéo de 26 secondes a été visionné plus de 80000 fois, a recueilli des milliers de likes, de retweets et d’internautes ont afflué la section des commentaires avec des réactions ravies. Plusieurs fans ont remarqué que le clip leur rappelait les personnages de Simba et du père Mufasa de Le roi Lion film, tandis que les autres étaient gaga sur le rugissement du lion et le jeu des petits.

Un utilisateur a fait une remarque sur le caractère ludique et a écrit «jouez simplement avec moi».

Allez, tu veux juste jouer avec moi? !! – Jessica D (@ Jessica52645913) 13 avril 2021

Un autre utilisateur a écrit cela en «amour» avec le son du «lion rugissant».

J’adore le son d’un lion rugissant. – AZConnie (@ AZConnie4) 13 avril 2021

Un troisième, impressionné par le rugissement et les «petits» qui s’enfuyaient, écrivait en outre «il pourrait être sérieux cette fois!»

Ce rugissement! LOL aux petits qui s’enfuient, comme « il pourrait être sérieux cette fois! » – Jennifer Devon (@JenniferADevon) 13 avril 2021

Un autre utilisateur a publié un clip GIF de Le roi Lion film et a écrit la célèbre citation, « Un jour, tout cela sera à vous, Simba! »

* Retourne pour revoir ‘Le Roi Lion’ à nouveau *.

