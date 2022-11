Un lion s’endort sur un arbre en Tanzanie pour échapper à la chaleur torride, la vidéo devient virale

Une vidéo partagée par Susanta Nanda, agente de l’Indian Forest Service (IFS), montre un lion se réfugiant dans la branche d’un arbre. Apparemment, le gros chat essaie d’échapper au soleil brûlant et de chercher de l’ombre pour faire la sieste pendant la journée. Dans le clip, le lion est vu endormi à une grande hauteur au-dessus de la terre tout en étant étendu paresseusement à l’ombre des feuilles. Dormant à cette hauteur, il devient plus facile pour le félin de surveiller son territoire herbeux et aussi de surveiller ses proies tout en dormant un peu.

Au début du clip, les yeux du lion semblent fermés, mais la sieste est vite rompue. Le gros chat secoue la tête avant de le reposer à nouveau sur la branche d’arbre. À la fin de la vidéo, le lion ferme lentement les yeux, semblant s’endormir à nouveau. “Vibrez seul jusqu’à ce que vous soyez valorisé.” l’officier de l’IFS a sous-titré le clip viral. Jetez-y un œil ici :

Vibrez seul jusqu’à ce que vous soyez valorisé 😊😊

Passant par@santoshsaagr pic.twitter.com/POXzqmreyP – Susanta Nanda (@ susantananda3) 11 novembre 2022

En quelques heures seulement, la vidéo a réussi à amasser plus de neuf mille vues et des centaines de likes sur le site de micro-blogging. De nombreux amoureux des animaux ont répondu au clip, tandis que l’un d’eux a écrit: “King at a good time. Formidable.”

Roi au bon moment. Formidable — Bhaskar (@shibpurbhaskar) 11 novembre 2022

Un autre a ajouté: “Wow, quel confort (émoticône de sommeil).”

Wow, quel confort 😴 – Radha Kumar (@Radhu2019) 11 novembre 2022

Pendant ce temps, un utilisateur l’a appelé “humeur du vendredi”.

Ambiance du vendredi.. – snobfielder (@snobfielder) 11 novembre 2022

Connus pour être la créature léthargique qu’ils sont, le roi de la jungle, les lions, passent la majorité de leur journée à se reposer. Selon Wild Explained, les lions dorment presque 15 à 20 heures par jour. Les espèces de grands félins préfèrent se reposer dans des endroits plus frais et des zones ombragées comme sous l’arbre, dans les buissons, sous les bûches tombées, dans une ouverture de grotte, etc.

Selon le portail, les lions grimpent sur un arbre pour faire la sieste mais le phénomène se produit rarement dans les zones où les arbres sont secs avec des branches cassantes. En plus d’être un endroit plus frais, les arbres leur offrent également un point de vue plus élevé pour repérer leurs proies.

