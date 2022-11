Un lion marche avec désinvolture devant un guide de safari dans la jungle, puis...

Avez-vous déjà vu de près le roi de la jungle ? Récemment, une vidéo montrant un lion marchant avec désinvolture autour d’un guide de safari dans la jungle a fait surface. La vidéo désormais virale a été capturée par le photographe animalier Richard De Gouveia à Sabi Sabi Private Game Reserve en Afrique du Sud. La vidéo s’ouvre sur un lion marchant sur la route, alors que les touristes prennent des photos depuis leurs jeeps de safari.

Un guide peut être vu assis sur le siège du pisteur avec désinvolture. Le lion s’arrête une minute et regarde le guide pendant une brève seconde, et continue de marcher vers les buissons.

Le photographe animalier a expliqué en légende que c’est normal pour ces animaux sauvages, car ils ont été habitués (à la vue ou à la présence d’êtres humains autour d’eux) au fil des années et des générations. « Comment vous sentiriez-vous si vous étiez sur le siège du traqueur ? Les animaux de la réserve privée de Sabi Sabi sont habitués depuis des générations et ne prêtent aucune attention à la présence de véhicules autour d’eux (ni au repas potentiel assis sur le siège avant). Cela permet de visionner certains des jeux les plus incroyables au monde ! » il a écrit dans la légende.

Les utilisateurs des médias sociaux ont réagi à la bobine. L’un d’eux a demandé: “Écrire mon testament dans ma tête à ce moment-là.” Un autre utilisateur a commenté: “Je pense qu’il pensait:” Hum, j’ai faim. “” Quelqu’un a également plaisanté: “Il s’est arrêté pour lui faire savoir, oui, je pourrais vous emmener.” Une autre personne a ajouté: “Avec un pied arrière droit cassé, ce lion ne pense pas à lui.”

La vidéo a dépassé les 14 millions de vues depuis sa mise en ligne.

Internet regorge de vidéos de lions profitant de leur séjour dans leur royaume. Récemment, une jolie vidéo d’un lion promenant ses petits par une belle journée ensoleillée est devenue virale.

