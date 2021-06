Un lion lâche s’accroche désespérément à un arbre alors que des buffles déchaînés lui retournent la situation

Un lion LÂCHE a été cassé en s’accrochant désespérément à un arbre après que des buffles déchaînés aient retourné la situation contre lui.

Le photographe norvégien Olav Thokle, 54 ans, a photographié le moment où une troupe de lions s’est sauvée après avoir raté une tentative de chasser un troupeau de buffles dans le Masai Mara, au Kenya.

Le lion s'est précipité vers un arbre après qu'un troupeau de buffles soit venu charger

Il était l'un des cinq lions connus sous le nom de Black Rock Boys

L'animal s'est accroché pendant des heures après avoir raté une tentative de traquer l'entendre à Masai Mara, au Kenya

Environ cinq lions – surnommés les Black Rock Boys – suivaient le troupeau de plus de 500 buffles lorsque quatre d’entre eux ont essayé de se rapprocher pour tenter de repérer et de tuer les membres les plus faibles.

Cependant, ces plans ont été anéantis lorsqu’un buffle en colère a senti les lions et a chargé vers eux.

Dans une ruée désespérée, l’un d’eux s’est enfui vers l’arbre le plus proche, a grimpé et s’y est caché pendant des heures.

Des photos hilarantes prises ce jour-là montrent l’énorme lion se déversant sur les branches des arbres de son refuge fragile.

Olav a déclaré: « Soudain, les buffles ont pris conscience de la présence des lions. Les buffles les plus forts se sont précipités vers les lions. Trois d’entre eux se sont enfuis rapidement mais le quatrième lion était entouré par les buffles déchaînés et n’a pas pu s’échapper.

« Il a vu un arbre solitaire dans la grande savane et s’est mis à l’abri des gros buffles. Il est resté dans l’arbre pendant près d’une heure, avant que le troupeau de buffles ne quitte la région. »

Les photos improbables ont été capturées par le photographe animalier Olav Thokle, 54 ans, de Norvège

Des photos hilarantes prises le jour montrent l'énorme lion se déversant sur les branches des arbres de son refuge fragile

Une capture extraordinaire du lion grimpant dans un arbre

Olav a voyagé à travers le monde pour photographier des animaux sauvages, notamment l’Alaska, le Svalbard, la Finlande et d’autres régions d’Afrique.

Le Masai Mara est particulièrement connu pour ses grands félins, tels que les lions, les léopards et les guépards.

Les lions sont les plus nombreux avec plus de 900 individus vivant dans la région.

Les Black Rock Boys

La fierté suivait un troupeau de 500 buffles