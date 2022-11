Un lion intrépide attaque un troupeau de buffles dans une vidéo effrayante

Nous faisons tous partie de la chaîne alimentaire. Dans la jungle, le lion est le roi et les buffles sont connus pour être leurs plats préférés. Les buffles sont de gros animaux avec beaucoup de chair, donc quand un lion parvient à chasser un buffle, il n’a pas besoin de chasser pendant près de cinq jours.

Cependant, un buffle n’est pas facile à tuer pour un lion, et sa vue peut être effrayante. Récemment, un tel spectacle est apparu dans une vidéo du parc national Kruger où un lion a attaqué un troupeau de buffles et a finalement réussi à s’emparer de sa proie. La vidéo fait actuellement le tour des réseaux sociaux.

Dans la vidéo, on voit un troupeau de bisons marcher – quand soudain un lion poursuit le troupeau. Les buffles commencent à courir, mais l’un d’eux est laissé pour compte et est attaqué par le lion. Cette vidéo effrayante a été partagée par la chaîne YouTube nommée Capture The Wild. Alors que le buffle pris au piège dans les griffes du lion est vu se battre pour sa vie, le lion n’est pas prêt à le quitter, en raison de son désir désespéré de satisfaire sa faim. Cette vidéo va vous donner la chair de poule.

Regardez-le ici :

Généralement, s’il y a tout un troupeau de buffles sauvages, un seul lion ne les attaque pas car les buffles sont aussi forts. Mais dans cette vidéo virale, le roi de la jungle a hardiment chassé le troupeau de buffles sauvages et a réussi à attaquer l’un d’eux.

En voyant cela, les téléspectateurs ont été choqués. L’un d’eux a commenté: «Vous pouvez voir qu’il contrait même le sabot de bison avec sa jambe. Seul un vrai lion vétéran saura le faire, de nombreux lions perdent leur proie en ne le faisant pas. Courir dans un troupeau entier de buffles sauvages et atterrir une morsure parfaite sur un adulte, et le combattre en solo est en effet rare. La vraie définition d’un Roi Lion”.

Un autre utilisateur a écrit : « C’est pourquoi on l’appelle le roi. Il a un cœur intrépide et une force brute. Un troisième utilisateur a écrit : « Le mythe selon lequel seules les lions femelles peuvent chasser a été détruit. La force brute d’un lion mâle est impressionnante. Actuellement, le clip est largement regardé.

