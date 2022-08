Un lion grimpe à l’arbre pour se régaler de sa proie, voici ce qui s’est passé ensuite

Il est indéniable que les vidéos d’animaux ne sont pas seulement amusantes, elles nous enseignent aussi parfois de précieuses leçons. Celui dont nous sommes ici pour parler aujourd’hui est plutôt amusant. Une vidéo dans laquelle un lion semble avoir peur de la taille est devenue virale. Dans le court clip, le lion grimpe d’abord sur l’arbre. Cependant, alors il ne pouvait pas comprendre comment il allait tomber et tomber à la place.

Cette vidéo est publiée sur une chaîne YouTube nommée World of Wildlife and Village. Dans cette vidéo de 56 secondes, le lion s’empare d’abord d’un animal et grimpe à l’arbre. Cependant, avant qu’il ne puisse se régaler de sa proie, celle-ci tomba et le lion ne savait plus comment descendre de l’arbre.

Voyant sa proie, le lion tenta aussi de descendre de l’arbre mais en vain. Essayant de descendre, l’un des siens glisse légèrement ; le lion essaie de tenir la branche de l’arbre mais échoue et tombe mal.

Un utilisateur a commenté: “Attendez une minute. Qui es-tu? Une chèvre cachée dans la peau d’un Lion ??” Un autre a écrit: «Il espère peut-être qu’aucun autre animal de la forêt n’a attiré l’attention sur cet incident. Pauvre Lion.

Cette vidéo a été visionnée des milliers de fois sur YouTube.

