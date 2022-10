Un lion fou arrache un garçon de trois ans devant sa famille alors que l’équipe de recherche trouve la tête et les jambes de Tot

Un TODDLER a été mutilé à mort par un lion après que la bête ait traîné le garçon loin de sa famille.

Les flics craignent que le gros chat fou ait dévoré le petit de trois ans, car seules sa tête et ses jambes ont été retrouvées à Savarkundla, en Inde.

Un bambin a été tué par un lion en Inde.

Le petit Nitin Rakeshbhai Mehda était avec sa famille dans une ferme de Ghanshyam Nagar lorsque le lion s’est jeté sur lui.

La bête a entraîné le jeune alors que les services d’urgence se précipitaient sur les lieux.

Les flics ont frénétiquement chassé Nitin, mais ont ensuite fait la macabre découverte de sa tête et de ses jambes.

Les autorités qui tentent de retrouver la bête ont posé des pièges dans le but de la piéger, rapporte Desh Gujarat.

Cela survient après qu’une adolescente a crié “ça me mange” alors qu’elle était mutilée vivante par un ours enragé alors qu’elle était au téléphone avec sa mère.

Olga Moskalyova, 19 ans, a appelé sa mère alors que l’horrible attaque se déroulait et lui a fait un commentaire déchirant d’une heure.

L’adolescente russe a été mutilée à mort en 2011 par un ours brun et ses trois oursons, après que la mère ours ait déjà tué son beau-père.

La mère d’Olga, Tatiana, s’est souvenue que sa fille avait crié au téléphone : “Maman, l’ours me mange ! Maman, c’est une telle agonie. Maman, aide-moi !”

À l’époque, Tatiana n’avait aucune idée que l’ours avait déjà maîtrisé son mari, Igor Tsyganenkov, et l’avait tué en lui brisant le cou et en lui brisant le crâne.

Olga avait regardé l’attaque se dérouler et avait tenté de fuir, jusqu’à ce que la maman ours lui attrape la jambe.

Mais la créature ne l’a pas tuée instantanément comme son beau-père, elle a joué avec elle – lui donnant le temps de téléphoner à sa mère trois fois avant de mourir.

Pendant ce temps, un écolier a été presque tué à mort par un couguar qui lui a sauté dessus par derrière et a serré ses mâchoires autour de sa tête lors d’un voyage de camping.

L’enfant de huit ans aurait joué avec d’autres enfants sous la surveillance d’un ami proche de la famille sur un site en Alberta, au Canada, lorsque l’animal a bondi.

Des témoins disent que le couguar a mordu le crâne du petit Cason Feuser dans une tentative sanglante de se briser le cou lors de l’horrible incident de la fin juillet.

L’animal était prétendument si grand par rapport au jeune garçon que toute sa tête était presque dans la gueule de la bête.

On pense que Cason n’a survécu que grâce à l’amie de la famille, Alishea Morrison, 40 ans, qui a attrapé un gros rocher et l’a laissé tomber sur la tête du couguar – l’effrayant suffisamment pour lâcher le garçon et s’enfuir.

Les parents de Cason étaient à huit heures de route à proximité de Dawson Creek pour le travail lorsqu’ils ont reçu l’appel bouleversant qu’il avait été attaqué par le gros chat.