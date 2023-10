Un lion de montagne solitaire conduit au plus grand passage supérieur pour la faune au monde

Cela ressemble à l’intrigue d’un film de Disney : un lion de montagne empêché de trouver un partenaire parce qu’il est coincé par les autoroutes de Los Angeles devient célèbre et inspire la construction du plus grand passage supérieur pour la faune au monde.

Mais c’est vraiment arrivé.

« Il survivait dans un espace beaucoup plus petit que n’importe quel lion de montagne mâle – huit miles carrés », a expliqué Beth Pratt, directrice californienne de la National Wildlife Federation. « Le territoire moyen du lion de montagne mâle est de 150 miles. »

Le couguar, nommé P-22, est devenu une célébrité parmi les stars hollywoodiennes qui le repéraient parfois alors qu’il parcourait les quartiers proches de Griffith Park à Los Angeles.

« Un lion de montagne vivait à Los Angeles et les gens ne le craignaient pas », a déclaré Pratt, qui a commémoré le P-22 sur son bras avec un tatouage. « Ils le considéraient comme un voisin ; ils dînaient et il passait devant leur salle à manger le soir et ils partageaient une photo et disaient : » Hé, P-22 m’a rendu visite. » «

L’un des moments forts de sa carrière a été de recevoir un e-mail de l’acteur Alan Ruck – de « Succession » de HBO et du film préféré de Pratt, « Ferris Bueller’s Day Off » – disant qu’il avait repéré le P-22 depuis le pont de sa maison à Hollywood Hills.

En raison de la popularité du P-22, les gens voulaient aider le lion de montagne – et d’autres comme lui – à parcourir les zones au-delà de l’autoroute 101 à six voies animée de Los Angeles. L’idée d’un passage supérieur pour la faune suscitait de l’intérêt, mais son financement était un autre problème.

Alors Pratt, qui se sent plus à l’aise à l’extérieur avec des vêtements décontractés et des chaussures de randonnée, s’est retrouvée dans des demeures chics de Bel Air, implorant des dotations.

Les dons ont afflué de célébrités telles que Leonardo DiCaprio, Rainn Wilson, Barbra Streisand et David Crosby, ainsi que le soutien des habitants de Watts dans le sud de Los Angeles.

Les habitants de Watts considèrent le P-22 comme « un héros de la justice sociale », a expliqué Pratt.

« C’est quelqu’un qui a également été touché par l’injustice liée à la mise en place d’autoroutes à travers les communautés », a-t-elle déclaré. « Que vous soyez [living in] Beverly Hills, que vous soyez [living in] Watts, nous nous réunissons tous autour de la faune.



Trouver le bon endroit

Quelque 300 000 à 400 000 voitures passeront chaque jour sous le viaduc pour la faune de Wallis Annenberg lors de son ouverture dans deux ans.

Le passage comprend des murs antibruit spécialement conçus, ainsi que des murs antibruit naturels constitués de grands arbres et de plantations luxuriantes. Tout est pensé pour filtrer le bruit de l’autoroute, car la plupart des animaux ont peur et se retournent si c’est trop bruyant.

Les ingénieurs prennent également en compte la peur des animaux face aux lumières vives.

« Toutes les lumières de ces phares ont un effet dissuasif sur la faune », a expliqué Pratt. « En fait, nous concevons des barrières lumineuses – pas seulement au passage à niveau mais aussi à l’approche – afin qu’ils n’aient pas peur et ne se retournent pas, ce qui se produit. »

Le passage pour la faune est un projet public-privé, dirigé par la National Wildlife Federation et le département des transports de Californie. Environ la moitié du coût de 100 millions de dollars a été financée par des dons privés, dont 26 millions de dollars du philanthrope Wallis Annenberg, dont la contribution a contribué à faire avancer le projet.

Pendant 20 ans, le National Park Service a recherché l’endroit exact où devrait se rendre le passage supérieur de l’autoroute.

« Vous ne pourriez pas me payer un million de dollars pour traverser cette route », a déclaré Pratt. « Cette autoroute est si grande, si bruyante et si bruyante, et il y a trop de lumières… les animaux n’essaient même pas. »



Ce n’est pas la première traversée de la faune

Les premiers passages à faune ont été construits en France dans les années 1950. Ils sont utilisés dans toute l’Europe et sont particulièrement populaires aux Pays-Bas.

Les corridors fauniques ont même fonctionné avec des animaux pas considérés comme particulièrement intelligents.

Lorsque les collisions avec des véhicules ont été imputées à une grande partie du déclin de la population de koalas dans le Queensland, en Australie, les ingénieurs ont créé une série de tunnels et de ponts pour les aider à éviter les routes très fréquentées.

Mais les responsables australiens de la faune ont prédit que les koalas – connus pour se détendre dans les arbres et se défoncer sur les eucalyptus – ne les comprendraient pas. Ces mêmes responsables de la faune ont donc été agréablement surpris lorsque les koalas ont mis moins de trois semaines à commencer à les utiliser régulièrement.

Au Canada, une série de ponts et de passages souterrains destinés à la faune dans le parc national Banff ont connu un grand succès. Les corridors fauniques passent au-dessus et au-dessous de la géante route transcanadienne, qui coupe le parc en deux.

Des dizaines de gros animaux utilisent le système, notamment des grizzlis, des ours noirs, des élans, des wapitis et des couguars. Le système est reconnu pour avoir aidé les grizzlis à maintenir leur population en donnant accès à des partenaires des deux côtés du parc.

Et c’est exactement ce qui doit se produire au viaduc faunique de Wallis Annenberg, là où l’autoroute coupe l’habitat local du couguar.

Selon la Federal Highway Administration, un à deux millions de gros animaux meurent chaque année sur les routes américaines à cause d’accidents de voiture. Pratt dit que ce nombre est « bien sous-estimé » puisqu’il ne s’agit que des accidents réellement signalés.

« Et si vous ajoutez les petits gars – les grenouilles et les papillons – nous parlons de milliards », a déclaré Pratt.

Elle estime que les passages bénéficient d’un large soutien : « Peu importe votre affiliation politique, l’endroit où vous vivez, cela n’a pas d’importance. La plupart des gens aiment la faune et n’aiment pas la voir se faire frapper. »

Il existe également des avantages économiques, selon Pratt, puisqu’il s’agit de projets d’infrastructure qui créent des emplois et présentent des avantages en matière de sécurité humaine.

Il s’agit d’un problème environnemental avec une solution simple et éprouvée, dit Pratt, et la seule chose qui fait obstacle à leur construction est l’argent.

« Il n’y a pas de méchant. Nous n’avons pas besoin de comprendre la technologie. Nous avons juste besoin de financement.



Réensauvagement d’une autoroute de Los Angeles

Outre sa portée massive, le Wallis Annenberg Wildlife Crossing est différent des autres systèmes de passages supérieurs pour la faune à travers le monde dans la mesure où il hébergera tout un écosystème au-dessus de lui.

Une pépinière voisine cultive des plantes indigènes résistantes au feu qui finiront par recouvrir le passage.

« Nous collectons des graines depuis des années maintenant pour les adapter à l’écosystème environnant, et c’est important avec le climat : la faune et les plantes ont besoin d’options », selon Pratt.

Les plantes envahissantes qui alimentent les incendies – y compris l’omniprésente moutarde noire – seront supprimées de la zone. Les poteaux électriques à proximité ont dû être déplacés pour permettre le passage à niveau. Ils seront donc désormais placés sous terre, ce qui contribuera également à la résistance au feu.

« Non seulement vous allez avoir des animaux sauvages comme des pumas et des lynx roux qui le traverseront, mais vous allez aussi avoir des papillons monarques pondant leurs œufs sur des asclépiades dessus, vous allez avoir des lézards des clôtures occidentales vivant dessus, « , a déclaré Pratt.

« Une partie de ce projet consiste à restaurer le paysage, non seulement sur le passage à niveau, mais autour de celui-ci, pour qu’il redevienne ce qu’il devrait être. Cela va donc aider dans beaucoup de choses, ainsi que dans la lutte contre les risques d’incendie.

P-22 ne sera pas là pour utiliser le passage faunique qu’il a contribué à inspirer. En décembre 2022, quelques mois seulement après que la National Wildlife Federation et le département des transports de Californie ont inauguré les travaux du pont, le couguar est mort.

Bien que sa mort ait été déchirante, Pratt a déclaré qu’il avait vécu une longue vie pour un lion de montagne.

« Mais plus que cela, il a utilisé sa célébrité pour de bon. Je l’appelle « l’influenceur ultime des célébrités cougars ».

Son histoire, a-t-elle déclaré, a assuré un avenir aux autres lions des montagnes de la région.

« Et nous lui devons beaucoup de gratitude. Il a inspiré la construction du Wallis Annenberg Wildlife Crossing. Nous ne l’aurions pas sans lui.