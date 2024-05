Un lion de montagne envahit un jardin près du futur passage faunique de Californie

Pendant que Peggy McClintick et sa femme Sally Tuchman dormaient, un visiteur inattendu rôdait dans leur cour d’Agoura Hills.

McClintick a vérifié son téléphone vers 3h30 du matin jeudi dernier pour trouver une notification indiquant qu’une personne avait été détectée par une caméra de sécurité chez elle à Agoura Hills.

L’alerte n’a pas éveillé beaucoup de soupçons. La caméra s’était déclenchée la veille à 23h30 ; cela pourrait avoir été causé par quelqu’un dans une allée à proximité.

Elle a quand même décidé de vérifier les images – et « complètement paniquée ».

Leur caméra Ring avait capturé vidéo d’un lion de montagne sauter facilement d’une petite cour recouverte de gazon artificiel sur un mur de ciment.

Le fauve s’y pose un moment, semblant observer le quartier, avant de longer gracieusement le mur.

Un couple d’Agoura Hills est à la fois impressionné et inquiet à la suite d’un visiteur nocturne. (Peggy McClintick et Sally Tuchman)

Il saute et est avalé dans la nuit.

Lorsque McClintick a vu la vidéo, elle a réveillé Tuchman et ils sont restés éveillés le reste de la nuit, réfléchissant aux implications de ce qu’ils avaient vu.

Il n’est pas rare que l’un d’eux promène son goldendoodle d’environ 20 livres, Ollie, à cet endroit précis et à ce moment précis. Il fait sombre alors qu’ils tournent au coin jusqu’à ce qu’un détecteur de mouvement s’allume.

« Nous pensons que nous devons maintenant changer complètement nos habitudes, comme si nous ne pouvions plus l’emmener la nuit tombée dans cette cour latérale », a déclaré Tuchman cette semaine. « Parce que c’est très fermé. »

Pendant des jours, en promenant Ollie là-bas à la lumière du jour, « je restais là, je regardais simplement l’endroit où elle se trouvait et je paniquais absolument », a-t-elle déclaré, « parce que c’est si proche de notre vie quotidienne. »

Le couple appelle le couguar « elle » sur la base de la vidéo, qui, selon eux, montre une femelle lion de montagne.

La maison de McClintick et Tuchman se trouve à moins d’un mile d’un vaste passage pour la faune urbaine en cours de construction sur l’autoroute 101 dans le but d’assurer un passage sûr aux couguars et autres créatures.

Le Traversée faunique de Wallis Annenberg est destiné à fournir une bouée de sauvetage génétique pour les lions isolés des montagnes de Santa Monica, qui ont montré des défauts dus à la consanguinité et pourraient disparaître sans intervention.

Jeremy Wolf, membre du conseil municipal d’Agoura Hills, a déclaré que la récente vidéo du lion de montagne lui avait insufflé l’espoir que la traversée aurait un impact positif.

« La star principale est apparue », a déclaré Wolf, qui est impliqué depuis longtemps dans le projet. « Ils sont par là. »

Dans environ un an et demi, lorsque le couloir devrait être achevé, « il sera doté d’un passage pour pouvoir faire des allers-retours », a-t-il ajouté. « Le fait que ce soit si proche si tôt m’a rempli d’espoir et d’inspiration pour vraiment continuer à défendre le projet. »

La semaine dernière, la dernière poutre a été installée sur le passage à niveau, complétant ainsi les fondations et marquant une étape importante dans la construction.

Wolf a alerté le National Park Service et la National Wildlife Federation de cette observation. McClintick et Tuchman l’ont signalé au Cougar Conservancy.

Le lion ne semble pas porter de collier ou d’étiquette, ce qui indique qu’il n’est ni suivi ni étudié par les scientifiques.

McClintick était le professeur de musique de Wolf lorsqu’il était enfant, et elle lui a envoyé la vidéo du lion de montagne – connaissant son enthousiasme pour le sujet.

McClintick a déclaré qu’elle et Tuchman considéraient la traversée comme une bonne chose, même s’ils se remettaient du choc d’avoir un gros chat si près de leurs quartiers d’habitation.

« Nous pensons simplement que nous devons coexister, n’est-ce pas ? » dit-elle.

Elle ne pensait cependant pas qu’un animal sauvage sauterait dans leur jardin, qui ne semblait pas si facile d’accès, même pour ceux qui avaient quatre pattes musclées. C’est raide de l’autre côté du mur représenté dans la vidéo.

«On m’a prouvé que j’avais tort», a-t-elle déclaré. « Je suppose que les animaux sauvages sautent dans votre jardin. »