Un homme de 28 ans est mort au Texas après avoir été attaqué par un animal sauvage, que l’on pense être un lion de montagne, ont annoncé les autorités locales.

Christopher Allen Whiteley a été vu pour la dernière fois aux petites heures de mercredi matin près de Lipan, une ville de moins de 500 habitants située à 80 km au sud-ouest de Fort Worth.

Des députés du bureau du shérif du comté de Hood ont lancé une recherche jeudi, les enquêteurs révélant samedi qu’ils avaient découvert le corps de Whiteley dans une zone boisée près de Lipan.

Christopher Allen Whately, 28 ans, a été retrouvé mort après avoir été porté disparu près de Lipan, au Texas. Les résultats préliminaires de l’autopsie ont révélé qu’il était mort à la suite d’une attaque animale, probablement par un lion de montagne [Stock image]

ABC News a rapporté que les résultats préliminaires de l’autopsie du bureau du médecin légiste du comté de Tarrant indiquaient que Whiteley, qui vivait à Lipan, était mort d’une attaque animale, peut-être d’un lion de montagne.

Un trappeur du département américain de l’Agriculture spécialisé dans le «pistage et l’élimination» des lions de montagne a été enrôlé pour aider le bureau du shérif dans la recherche de l’animal. Les gardes de chasse du Texas sont également impliqués dans les efforts.

Le shérif du comté de Hood, Roger Deed, a conseillé aux habitants de Lipan de ne pas interférer avec la recherche du lion de montagne, les exhortant à être attentifs à leur environnement à tout moment et à garder les jeunes enfants et les animaux à l’intérieur la nuit, lorsque les prédateurs chassent.

Les lions des montagnes chassent principalement après la tombée de la nuit. On ne sait pas combien il y en a au Texas car la chasse non réglementée de l’espèce signifie que des chiffres précis sont difficiles à produire, selon Reportingtexas.com.

En 2017, la Humane Society des États-Unis a publié un rapport sur la population de lions de montagne de chaque État, mais n’a pu fournir qu’une estimation pour le Texas.

Il a trouvé plus de 91 millions d’acres d’habitat potentiel, qui pourraient abriter jusqu’à 6 267 lions de montagne adultes – plus que dans tout autre État.

On ne sait pas combien de lions de montagne il y a au Texas en raison de la chasse non réglementée de l’espèce. Bien que les observations dans le nord de l’État soient rares, un lion a été repéré cette semaine à plus de 161 km de l’endroit où Whately a été trouvé. L’observation n’est pas considérée comme liée à sa mort

Cependant, on pense que le nombre réel de personnes présentes est beaucoup plus petit en raison de l’absence de déclaration obligatoire par les chasseurs et les trappeurs.

Les observations confirmées de lions de montagne dans le nord du Texas sont rares, selon The Guardian, qui a rapporté que des biologistes du département des parcs et de la faune du Texas avaient vérifié une observation cette semaine sur une propriété privée à Rowlett, une banlieue de Dallas à plus de 161 km de où Whately a été trouvé.

Megan Radke, une porte-parole du département, a déclaré dimanche que le département ne reliait pas l’observation de Rowlett à la mort de Whately.