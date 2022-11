Un lion combat 20 hyènes à la fois, laissant Internet sidéré

Il n’est pas rare que les gens connaissent les animaux et leurs prédateurs dans la chaîne alimentaire. Alors que la plupart des grands carnivores sont considérés comme des prédateurs au sommet, il arrive souvent que les petits carnivores forment une meute et attaquent les plus gros carnivores. Cela se voit surtout entre les lions et les hyènes. Bien que les lions soient des prédateurs au sommet, les hyènes chassent les lions en meute et tentent de les maîtriser. Une vidéo montrant un combat similaire entre un lion et 20 hyènes est devenue virale sur YouTube.

Partagé le 5 octobre avec la description : « Un lion mâle nommé Olobor a attaqué un clan d’hyènes qui l’entourait. Olobor a montré la caractéristique d’un lion mâle intrépide même s’il était en infériorité numérique. Le clan des hyènes essayait de défendre son territoire contre le lion mâle intrépide, mais au lieu de cela, ils ont perdu un membre du clan essayant de défendre leur territoire en vain », la vidéo montre comment un lion peut dominer une meute de 20 hyènes. Olobor a empêché à lui seul les hyènes de lui causer des dommages en dévorant l’une d’entre elles.

La vidéo a jusqu’à présent recueilli plus de 6,47 lakh vues et plus de 7 800 likes.

Un utilisateur a commenté: “Le niveau de confiance dans la capacité de tourner le dos à un clan d’hyènes tout en en déchirant une est incroyable.”

Un deuxième utilisateur a écrit : « Une superbe vidéo introuvable auparavant. Les hyènes essayaient d’abord d’effrayer le gros mâle. Mais il n’avait rien de tout cela. Remarquez le changement dans leurs vocalisations. Il montrait aussi aux humains qui est le patron. Quelle rencontre chanceuse à capturer sur bande !”

Un troisième utilisateur a commenté: «J’adore la façon dont Hyena a couru vers les gens après s’être trompée. Il est comme “mon frère, tu peux m’emmener dans un parc naturel avant que ce mec ne me tue” ?”

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici