Les lions sont sans aucun doute une créature majestueuse, mais c’est encore plus impressionnant quand un lion semble savoir qu’il est fantastique. Quelques photos d’un lion blanc nommé Moya sont devenues virales pour sa fabuleuse crinière et sa pose majestueuse.

Le résident du sanctuaire des lions Glen Garriff Conservation en Afrique du Sud a des cheveux succulents qui font honte à tout produit de soin capillaire commercial. Le gros chat de six ans a été capturé par le photographe britannique Simon Needham qui a partagé ses photos sur Instagram.

Selon Metro, Needham a été « choqué par son apparence » quand il a vu Moya pour la première fois et a qualifié son manteau de « beau ». « C’était difficile de s’approcher de lui, mais j’ai eu un moment où il s’est suffisamment rapproché pour prendre de superbes photos tout en parcourant son territoire », a-t-il déclaré.

Il a dit que lorsque quelqu’un est dans l’instant présent (travaille sur une photo), il n’a pas la chance d’apprécier la beauté devant lui. Cependant, il a réalisé par la suite « quelles belles images ». Voici la beauté virale:

Plusieurs lions blancs vivent dans la préservation, bien qu’ils soient rares à l’état sauvage. La couleur distincte est le résultat d’une mutation génétique. Deux copies d’un gène récessif doivent être présentes pour que le lion généralement doré devienne un albinos.

Needham a déclaré qu’il était dirigé par la directrice du sanctuaire du lion à but non lucratif, Suzanne Scott. Il espère que les photos de Moya pourront sensibiliser non seulement à la réserve, mais aussi au sort des lions dans la nature. Il a dit que les missions de discussion sont extrêmement importantes parce que tant de beaux animaux sont au bord de l’extinction de ce monde.

«Si je peux contribuer à apporter une petite contribution, alors je suis honoré de pouvoir aider», a-t-il déclaré.

Selon Whitelions.org, il reste environ 300 lions blancs. La mutation de la peau blanche est spécifique du lion sud-africain et la maladie est connue sous le nom de leucisme. C’est une forme d’albinisme, mais pas exactement d’albinisme.