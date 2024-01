Un line-up prometteur pour la Fashion Week de février avec le retour de Vetements

Traduit par



Cassidy STEPHENS Publié





30 janvier 2024

La Chambre Syndicale de la Mode Féminine dévoile le line-up de sa prochaine Fashion Week. La Fashion Week, dédiée aux collections de prêt-à-porter féminin automne/hiver 2024/25, se tiendra du 26 février au 5 mars, avec 71 défilés et 38 présentations et un total de 109 maisons de couture. Selon le calendrier provisoire qui vient d’être publié, plusieurs noms prestigieux reviennent au salon, parmi lesquels Vetements et Lacoste. Mais cela verra également l’arrivée de plusieurs nouvelles marques, dont le japonais CFCL et le label Zomer Paris.

Le dernier défilé de Vetements – © ImaxTree

CFCL (Clothing For Contemporary Life) défile depuis quelques saisons, en dehors du calendrier officiel. Fondée en 2020 par Yusuke Takashi, ancien collaborateur d’Issey Miyake, la marque utilise des matériaux recyclés pour promouvoir une mode à la fois confortable et stylée. Elle ouvrira la Fashion Week de Paris le lundi 26 février, tandis que Zomer clôturera le défilé le mardi 5 mars. Adepte d’une mode joyeuse et expérimentale, cette marque a été créée en 2023 par le Néerlandais Danial Aitouganov, qui a travaillé chez Burberry et Chloé. studios, et Imruh Asha, qui a travaillé pour Moschino, Pucci et Jacquemus avant d’être nommé directeur mode du magazine de mode Dazed en 2021.

Tous les grands noms seront là, de Christian Dior et Saint Laurent le 27 février à Courrèges et Balmain le 28 février, Rick Owens, Givenchy et Rabanne le 29 mars, Loewe et Issey Miyake le 1er mars, Hermès le 2 mars, Balenciaga. et Valentino le 3 mars, Chanel, Miu Miu et Louis Vuitton le 5 mars. Et bien sûr les autres créateurs japonais, de Yohji Yamamoto à Comme des Garçons, Junya Watanabe, Undercover, Sacai, etc.

À ce programme déjà bien rempli s’ajouteront de nombreux retours très attendus. A commencer par Vetements, emmené par Guram Gvasalia, qui sera présent le vendredi 1er mars ainsi que la veille, Off-White, et Lacoste, qui revient dans le calendrier parisien après un an d’absence suite au départ de son la directrice créative Louise Trotter, qui travaille maintenant chez Carven. Il a nommé Pelagia Kolotouros pour la remplacer. En septembre dernier, Lacoste organisait une grande soirée à l’occasion de son 90ème anniversaire.

Deux maisons de couture françaises font également leur grand retour. Ester Manas, lauréate du Prix Spéciale de l’Andam 2023, défilera mardi 27 février, après avoir fait une pause la saison dernière “pour réfléchir à la suite”. Et Marine Serre, qui passe au programme féminin avec un défilé dédié aux femmes lundi 4 mars, après avoir présenté une belle collection homme en janvier lors de la Fashion Week masculine. Il y aura également un spectacle de l’IFM.

Trois noms sont absents. Marni, qui avait choisi Paris en septembre dernier pour ses spectacles itinérants, revient cette saison à Milan. Peter Do, qui, après un premier défilé parisien, s’apprête à revenir dans le calendrier new-yorkais. Et la Maison Margiela, qui vient de défiler lors de la Semaine de la Haute Couture en janvier.

Le programme des présentations comprend deux nouveaux venus, l’Italien Gabriele Colangelo et le Sud-Africain Maxhosa Africa, ainsi que trois créateurs de retour : la marque chinoise Chen Peng, le designer irlandais Róisín Pierce et Rochas, qui dévoilera la première collection de son nouveau directeur créatif Alessandro Vigilante. Parmi les autres temps forts de la Semaine, deux nouveaux directeurs créatifs présenteront leurs premiers défilés pour leurs nouveaux labels : Chemena Kamali, le 29 février pour Chloé, et Seán McGirr pour Alexandre McQueen, le 2 mars.