Un lieutenant de police de Savannah accusé de maltraitance animale dans l’affaire de la mort d’un chien canin

6 septembre — Un lieutenant du département de police de Savannah a été accusé de délit de maltraitance animale après la mort de l’agent K-9 Horus en juin.

Selon une déclaration de cause probable du bureau du procureur général du Missouri, Daniel Zeigler et son partenaire K-9 Horus ont terminé leur quart de nuit à 4h50 du matin, selon un journal de répartition du comté d’Andrew.

Zeigler a ensuite contacté le chef de la police de Savannah, Dave Vincent, à 17h54 et l’a informé que K-9 Horus était mort.

Vincent s’est rendu au domicile de Zeigler et a trouvé le chien Horus décédé. Le chef Vincent a déclaré que le chien Horus avait été laissé dans le véhicule K-9 de la police de Savannah après la fin de leur service et qu’il était mort d’une exposition à la chaleur, selon la déclaration de cause probable.

L’aéroport international de Kansas City a signalé une température maximale de 88 degrés Fahrenheit à 15h53 le 20 juin.

Selon la déclaration, un témoin/voisin a vu Horus décédé dans la cour près du véhicule et a déclaré que Zeigler était « en train de paniquer » et criait qu’il pensait avoir amené Horus à l’intérieur.

Un autre témoin à l’enterrement d’Horus a déclaré avoir entendu Zeigler dire à Vincent que la mort d’Horus était la faute de Zeigler.

Le véhicule de Zeigler a été testé pour vérifier son fonctionnement à haute température et les résultats ont montré que le système AceK9 fonctionnait dans la voiture et devait être désactivé manuellement. AceK9 est un système qui vise à protéger les chiens policiers en déclenchant des alarmes ou en envoyant des alertes lorsque la température interne des véhicules devient trop élevée. La cause probable du décès d’Horus a été déterminée par la désactivation du système.

Les peines maximales pour un délit de classe A sont un an de prison et une amende de 2 000 $. Vincent a refusé de commenter l’affaire vendredi après-midi.

Quelques résidents de Savannah ont déclaré que les accusations étaient justifiées.

« Je pense qu’il aurait dû être condamné pour homicide involontaire car ce pauvre chien ne méritait pas ce qu’il a fait », a déclaré Dawn Starling. « J’ai déjà rencontré Horus et c’était un chien vraiment gentil et adorable. »

Un autre résident a déclaré que le bureau du procureur général aurait dû porter plainte parce que Horus était un chien spécialement dressé dans lequel la ville avait investi.

« En tant que défenseur des animaux de compagnie, je ne peux tout simplement pas tolérer de laisser le chien dans une voiture chaude et de le laisser mourir », a déclaré Mary Lynch.

Lynch entraîne des chiens depuis des années et comprend la quantité de travail et d’obéissance que cela implique. Elle a dit qu’elle était désolée pour toutes les personnes impliquées, mais a souligné la nécessité de rendre des comptes.

« Je connais beaucoup de policiers et ils doivent eux aussi en être tenus responsables », a-t-elle déclaré. « Si je faisais ça, je suis sûre qu’ils jetteraient la clé. »

Starling habite près de la tombe d’Horus et elle a vu de nombreux habitants venir lui rendre hommage. Elle pense que l’annonce des charges retenues contre lui va permettre de commencer le processus de guérison dans la communauté.

« Je pense que oui », a-t-elle déclaré. « Je pense que tout le monde sera à l’aise. Je pense que tout le monde sera vraiment à l’aise avec ce qui se passe et peut-être que les services les aideront. »

Une cérémonie commémorative aura lieu pour Horus à 10 heures samedi sur sa tombe près des rues South Third et West Benton.

