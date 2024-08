Un lieu pour soigner les créatures sauvages

25 août — Michael et Helen Dutton admettent volontiers que leur plan de retraite est assez peu orthodoxe.

Le couple Weare est à l’origine d’un projet ambitieux visant à établir le New Hampshire Veterinary Center for Wildlife sur une parcelle de 21 acres à Hooksett.

Pendant des années, Michael Dutton a fourni des soins bénévoles dans ses hôpitaux vétérinaires de Hopkinton et Weare aux animaux sauvages blessés et aux oiseaux sauvés par des rééducateurs de la faune et des agents du New Hampshire Fish and Game.

Mais comme le nombre de rééducateurs agréés dans le New Hampshire a diminué à seulement une poignée ces dernières années, Dutton a commencé à s’inquiéter de savoir qui s’occuperait de ces créatures à l’avenir.

Le Dr Dutton et sa femme ont donc décidé de créer un hôpital vétérinaire ouvert 24h/24 et 7j/7 où les animaux sauvages blessés pourraient être soignés.

« C’est un projet vraiment important », a déclaré Helen Dutton, une ancienne CPA qui a pris sa retraite il y a 18 mois. « Si ce n’est pas nous, qui le fera ? »

Michael Dutton a pris sa retraite le 22 août, confiant la gestion de ses cliniques à d’autres vétérinaires.

Aujourd’hui, les deux hommes concentrent leurs efforts pour faire de leur vision une réalité.

Ils ont demandé le statut d’association à but non lucratif pour leur centre et ont trouvé un site parfait sur Goffstown Road à Hooksett pour le construire. Le propriétaire du terrain a été tellement séduit par l’idée qu’il a proposé de faire don du terrain, a déclaré Dutton.

Helen Dutton a déclaré que Hooksett était un endroit central idéal, juste à côté de l’Interstate 93. La plupart des animaux sauvages qui ont besoin de soins sont blessés lors de collisions avec des véhicules motorisés dans les zones les plus développées du New Hampshire, a-t-elle déclaré. « Nous devons être là où se trouvent les gens et où se trouvent les autoroutes », a-t-elle déclaré. « C’est la raison pour laquelle ils se blessent. »

C’est particulièrement vrai pour les rapaces, qui se nourrissent souvent de cadavres d’animaux écrasés le long des routes, a expliqué son mari. « Ils volent pour les récupérer et se font renverser par des voitures », a-t-il ajouté. « Nous avons réparé les ailes et les pattes cassées d’aigles et de hiboux. »

Le meilleur moment pour soigner ces oiseaux, selon le Dr Dutton, c’est de les voir retourner dans la nature. « Ils essaient de les relâcher là où ils les ont trouvés », dit-il. « C’est tout simplement génial. Il suffit d’ouvrir la porte de la cage et ils s’envolent. C’est très majestueux. »

« Nous les avons rendus vulnérables »

Et c’est le but ultime du centre animalier qu’il et sa femme espèrent construire.

Ce qui arrive à ces animaux est souvent le résultat de ce que les humains ont construit sur le terrain, a déclaré Helen Dutton. « Nous les avons rendus vulnérables », a-t-elle ajouté.

C’est pourquoi elle se sent obligée d’aider. « C’est notre responsabilité, n’est-ce pas ? », a-t-elle demandé.

Les Dutton ont rencontré les responsables de Hooksett et présenteront leur plan au conseil de zonage le 10 septembre. Ils auront besoin d’une dérogation pour construire dans le quartier résidentiel, a déclaré Helen Dutton, mais elle a été encouragée par la réponse à ce jour.

« La ville a été absolument incroyable », a-t-elle déclaré.

Une fois qu’ils ont obtenu leur statut d’organisme à but non lucratif, le terrain et la bénédiction de la ville, le dur travail de collecte de fonds peut commencer.

Le Dr Dutton a déclaré qu’un architecte avait élaboré les plans du centre, notamment une clinique, des cages de vol pour les rapaces en convalescence et des enclos extérieurs pour les mammifères. Le coût estimé du projet est de 9,5 millions de dollars, a-t-il précisé.

« Nous espérons attirer de gros donateurs et un tas de petits donateurs », a-t-il déclaré.

Si tout se passe bien, a-t-il dit, le centre pourrait être construit d’ici un an environ. Dutton souhaite qu’il devienne un lieu où les futurs vétérinaires, techniciens vétérinaires et rééducateurs de la faune sauvage pourront venir se former sur la façon de prendre soin de ces créatures sauvages.

Et tout cela vaut la peine de reporter une retraite tranquille, ont déclaré les Dutton.

« J’aime rester occupée », a déclaré Helen Dutton.

Pour le Dr Dutton, c’est une occasion de « rendre la pareille », a-t-il déclaré. « Je trouve cela intéressant, amusant et stimulant. »

« Il y a un besoin, et heureusement, ma femme et moi sommes dans une situation où nous pouvons le résoudre », a-t-il déclaré.

De plus, a-t-il ajouté, « 63 est le nouveau 38 ».

Pour plus d’informations : nhwildlifecare.org.