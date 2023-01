Un lieu emblématique invité à abandonner la “liste des ennemis” de la reconnaissance faciale

Un groupe d’avocats a poursuivi Madison Square Garden pour ce qu’il prétend être une utilisation discriminatoire de la technologie

Les législateurs de l’État ont demandé à l’arène Madison Square Garden de New York d’arrêter de militariser la technologie de reconnaissance faciale contre les clients ou de risquer de perdre son abattement fiscal lucratif de 43 millions de dollars. Dans une lettre publiée la semaine dernière, ils ont demandé au propriétaire du lieu, MSG Entertainment “Arrêtez immédiatement l’utilisation de cette technologie inappropriée sur les fans.”

“MSG Entertainment utilise des systèmes de reconnaissance faciale pour automatiser la discrimination, violer la vie privée des individus et refroidir toute critique de l’entreprise”, lit la lettre. “Cela crée un dangereux précédent pour permettre à MSG Entertainment de conserver un tel pouvoir.”

Ils se sont abstenus d’exiger un moratoire total sur la reconnaissance faciale, laissant la porte ouverte à une utilisation de la technologie liée à la sécurité. Cependant, MSG, qui exploite également le Radio City Music Hall, doit s’engager à détruire les données des clients dès qu’elles ne sont plus nécessaires.

Si MSG ne se conforme pas, il risque de perdre non seulement l’abattement fiscal de 43 millions de dollars, mais aussi un permis spécial de la ville (qui expire cette année) permettant au Madison Square Garden d’accueillir plus que la limite normale de 2 500 personnes, ainsi que plusieurs licences d’alcool. .

Les signataires incluent les sénateurs d’État Brad Hoylman-Sigal, Liz Krueger, Brian Kavanagh et Kristen Gonzalez, ainsi que les membres de l’Assemblée Alex Bores et Tony Simone, qui affirme que le lieu a retiré sa propre invitation à l’événement LGBTQ de la Ligue nationale de hockey. “Le hockey est pour tout le monde” sur sa critique de leur liste d’ennemis de la reconnaissance faciale. Des représentants du Surveillance Technology Oversight Project et du Policing and Social Justice Project ont également apporté leur soutien.

Alors que MSG est ouvert sur sa politique d’exclusion des avocats des cabinets impliqués dans des litiges contre lui, plusieurs des avocats qui ont été renvoyés de manière inattendue depuis l’adoption de la politique en juin ont poursuivi la société en octobre, alléguant une discrimination. Ils ont cité une loi peu connue interdisant aux propriétaires de théâtres et autres lieux de divertissement de mettre les critiques sur liste noire en raison de mauvaises critiques, d’une aversion personnelle ou d’autres raisons non directement liées à la sécurité.

Les “liste d’ennemis” est clairement conçu pour décourager les avocats – ou toute autre personne – d’intenter une action en justice contre MSG, ont fait valoir les professionnels du droit. Un juge a accepté, accordant une injonction interdisant au Madison Square Garden de les empêcher d’entrer. L’entreprise a fait appel.