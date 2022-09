Un site funéraire de masse contenant environ 440 tombes a été découvert dans la ville ukrainienne d’Izyum après sa libération du contrôle russe, a déclaré un haut officier de police à Sky News.

Serhii Bolvinov, l’enquêteur en chef de la police de la région de Kharkiv, a déclaré que tous les corps seraient exhumés et emmenés pour un examen médico-légal dans le cadre d’un effort majeur de la police, avec les procureurs et d’autres enquêteurs, pour recueillir des preuves de crimes de guerre russes présumés.

Il a déclaré que les corps avaient été enterrés individuellement sur le site de fortune.

Les policiers étaient également au courant d’un certain nombre d’autres lieux de sépulture depuis qu’ils ont commencé à enquêter sur les crimes commis dans des parties de la région de Kharkiv qui avaient passé des mois sous contrôle russe mais sont maintenant de retour entre les mains des Ukrainiens, a déclaré M. Bolvinov.

Parlant du site d’Izyum, l’enquêteur en chef a déclaré : “Je peux dire qu’il y a l’un des plus grands enterrements dans une ville libérée, qui contient plus de 440 tombes. Quelque 440 corps ont été enterrés en un seul endroit.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait dire comment les victimes étaient mortes, il a répondu : “Nous savons que certains ont été tués [shot dead], certains sont morts à cause des tirs d’artillerie, des traumatismes dits d’explosion de mines. Certains sont morts à cause des frappes aériennes. Nous avons également des informations selon lesquelles de nombreux corps n’ont pas encore été identifiés. Ainsi, les raisons du décès seront établies au cours des investigations.”

M. Bolvinov a décrit l’impact de la découverte du site sur lui.

“Pour moi, c’était particulièrement choquant et horrible et c’est un crime contre l’humanité. Cela ne devrait pas être comme ça dans un monde civilisé en 2022. C’est une histoire tellement horrible et désagréable sous tous les angles. Je suis convaincu que le mal sera certainement puni.”