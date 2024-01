Un lieu de divertissement en jeu pour la propriété de la marine de la baie de San Diego

Les promoteurs hôteliers susceptibles de refaire l’ancienne propriété de la Marine au 1220 Pacific Highway auront trois mois supplémentaires pour examiner une proposition non sollicitée d’un exploitant de lieu de divertissement anonyme qui souhaite être intégrée au plan de réaménagement du site riverain de 3,4 acres.

Jeudi, les commissaires du port de San Diego ont voté à l’unanimité en faveur de la modification du premier droit de négociation de l’agence avec LPP Lane Field, LLC. L’action donne à l’entité 90 jours supplémentaires – jusqu’au 16 avril – pour soumettre un plan de développement pour la propriété, qui abrite actuellement des bâtiments administratifs obsolètes de la Marine qui seront libérés dans les années à venir.

LPP Lane Field, LLC est composé de Portman Holdings, Hensel Phelps Development et Lankford & Associates. L’équipe de développement est l’entité derrière les hôtels Lane Field adjacents au bord de l’eau – le Marriott SpringHill Suites-Residence Inn à deux marques et l’InterContinental San Diego – à Broadway et Pacific Highway.

L’équipe de développement et le port ont convenu qu’un délai supplémentaire était nécessaire pour affiner le concept du 1220 Pacific Highway après que « des représentants d’un exploitant de lieu de divertissement aient contacté Lane Field en novembre pour faire part de leur intérêt à localiser le lieu sur le site », selon le rapport du personnel préparé pour la réunion du conseil d’administration de jeudi.

«C’est un terrain très précieux», a déclaré le commissaire Frank Urtasun, qui a prêté serment jeudi en tant que nouveau président du conseil des commissaires portuaires, composé de sept membres. « Pour nous, pouvoir prendre 90 jours supplémentaires pour avoir une bonne perspective sur ce que les partenaires de Land Field veulent proposer vaut bien ces trois mois. … Nous sommes impatients de voir ce qu’ils proposent.

La dernière tournure des événements survient quelques mois seulement après que le port a négocié un accord « historique » pour prendre le contrôle de la propriété en face de B Street Pier.

En septembre, la marine américaine a volontairement accepté de mettre fin à son bail de 100 ans au 1220 Pacific Highway plusieurs décennies plus tôt que prévu en échange de 5,75 millions de dollars en produits et services du port de San Diego. Le gouvernement fédéral occupe le terrain, pris en sandwich entre l’hôtel Wyndham San Diego Bayfront et les hôtels Lane Field, depuis 1949.

Les parties ont officiellement résilié le bail le 13 octobre, bien que la Marine soit autorisée à continuer à utiliser le site pendant quatre ans maximum.

Avec cette résiliation, les promoteurs de Lane Field ont eu une fenêtre de 90 jours, se terminant initialement le 17 janvier, pour soumettre une proposition pour les biens immobiliers de premier ordre, une exigence de l’accord de premier droit de négociation du groupe de 2014 avec le port. La proposition devrait inclure des plans du site ainsi que des coûts préliminaires et des projections financières, a déclaré un porte-parole de l’agence.

L’accord de premier droit de négociation était initialement intégré au bail du promoteur de 2012 pour le site adjacent où se trouvent aujourd’hui ses hôtels à double marque, ce qui signifie que les promoteurs de Lane Field envisagent le potentiel de réaménagement du site de la Marine depuis plus d’une décennie. .

Le port a jusqu’à présent manifesté son souhait d’avoir davantage de chambres d’hôtel sur les parcelles. Le projet à long terme de l’agence, appelé Mise à jour du plan directeur du port, devrait être soumis au conseil d’administration pour approbation plus tard cette année. Il laisse place à 750 chambres d’hôtel supplémentaires sur les marées dans la zone située entre Ash Street et Broadway. Le plan directeur prévoit également plus d’espace de parc le long de North Harbor Drive et une extension de la rue B jusqu’à l’eau.

Le promoteur a déclaré précédemment qu’il envisageait un concept comprenant des chambres d’hôtel, des restaurants et des équipements publics. Ses plans ont changé de manière inattendue en novembre.

« Nous avons été approchés par un groupe et ils ont une utilisation très intéressante qui nous intéresse beaucoup. … Lorsque ce concept nous a été présenté, nous l’avons réfléchi et avons réalisé qu’il pouvait être une utilisation extrêmement intéressante pour le site et donnez-nous une attraction pour nos chambres d’hôtel existantes ainsi que pour toutes les nouvelles chambres d’hôtel que nous construisons », a déclaré Alexander Guyott, responsable du développement chez Hensel Phelps, à l’Union-Tribune. « Il s’agit d’un changement important par rapport à notre programme original (tout en chambres d’hôtel). C’est pourquoi nous avons besoin de ce temps pour y mettre une certaine structure.

L’exécutif a refusé de fournir des détails supplémentaires sur l’exploitant du lieu de divertissement ou sur le type d’attraction en cours de discussion. Le port reste tout aussi vague sur cette opportunité.

« Le personnel estime qu’une attraction, un concept de divertissement ou de « restaurant », ou un musée interactif pourrait attirer davantage de visiteurs à l’Embarcadero Nord, bénéficier aux projets adjacents en augmentant la demande de chambres d’hôtel et potentiellement générer des revenus plus rapides pour (le) quartier par rapport à à un développement exclusivement hôtelier », indique le rapport des services.

Le port a montré, ces dernières années, un appétit croissant pour les utilisations de divertissement sur les marées. En décembre, l’agence a accepté en principe de louer un site de 9,5 acres sur East Harbour Island à Topgolf International. Le port considère le site comme le point d’ancrage d’un futur quartier de divertissement au bord de l’eau et sollicitera plus tard cette année l’intérêt du marché pour le développement de concepts complémentaires de « divertissement » sur 6,5 acres de terrain voisin le long de North Harbor Drive, juste à l’ouest du site de Topgolf.