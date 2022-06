Un lien vers les Ukrainiens assiégés est coupé, alors que les alliés remettent en question la stratégie

DRUZHKIVKA, Ukraine – Le dernier pont menant à la dernière ville entre l’armée russe et le contrôle de l’extrême est de l’Ukraine s’est effondré, alors que les soldats se livraient à des batailles de rue rangées pour le peu qui reste de la ville et que des dizaines de civils restaient bloqués sous des bombardements incessants.

Même après que le dernier pont restant entre la ville, Sievierodonetsk, et le territoire ukrainien à l’ouest ait été renversé, les responsables ukrainiens ont insisté sur le fait que les fournitures pouvaient encore atteindre leurs soldats combattant dans la ville en ruine. Mais l’évacuation des civils et des soldats blessés pourrait devenir beaucoup plus difficile, et il semblait de plus en plus improbable que les défenseurs dépassés de la ville puissent tenir longtemps.

Près de quatre mois après l’attaque des forces du président russe Vladimir V. Poutine, l’Ukraine a été largement réduite à harceler l’envahisseur le mieux équipé, rendant chaque terrain aussi sanglant que possible pour gagner, mais échouant ces dernières semaines à remporter des victoires décisives et perdre un grand nombre de ses propres soldats et citoyens dans le processus.