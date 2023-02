Un lien entre entendre des voix et entendre sa propre voix

Les enregistrements de nos voix ont tendance à sonner plus haut que prévu, a déclaré Pavo Orepic, chercheur postdoctoral à l’Institut fédéral suisse de technologie qui a dirigé l’étude. La vibration du crâne rend votre voix plus profonde pour vous-même que pour un auditeur. Mais même ajuster les enregistrements pour qu’ils sonnent plus bas ne recrée pas l’expérience d’entendre votre propre voix. Comme alternative, l’équipe a essayé d’utiliser des écouteurs à conduction osseuse, qui sont disponibles dans le commerce et reposent souvent sur les pommettes de l’auditeur juste devant l’oreille.

L’équipe a enregistré des volontaires disant la syllabe « ah », puis a mélangé chaque enregistrement avec d’autres voix pour produire des sons composés de 15 % de la voix d’une personne donnée, puis de 30 %, et ainsi de suite. Ensuite, certains sujets ont écouté une série de sons avec des écouteurs à conduction osseuse, tandis que d’autres ont utilisé des écouteurs normaux et un autre groupe a essayé des haut-parleurs d’ordinateur portable. Les volontaires ont indiqué s’ils pensaient que chaque son ressemblait à leur propre voix.

Les personnes portant des écouteurs à conduction osseuse étaient plus susceptibles d’identifier correctement leur propre voix, a découvert l’équipe. Lorsque les chercheurs ont tenté la même expérience en utilisant la voix des amis des sujets – des paires d’amis ont été recrutées spécifiquement pour l’étude – ils ont constaté que les écouteurs à conduction osseuse ne faisaient aucune différence pour aider les gens à identifier les voix familières. Ce n’est que la reconnaissance de leur propre voix qui est devenue plus facile, suggérant que les appareils recréent une partie de ce que nous ressentons et entendons lorsque nous parlons.

Cela ouvre la porte à la compréhension de la manière dont le cerveau prend ces informations sensorielles et les transforme en une reconnaissance de soi. Dans une étude publiée l’année dernière, le groupe a enregistré l’activité neuronale des personnes effectuant ces tâches d’écoute et a signalé l’existence d’un réseau de régions cérébrales qui sont activées lorsque les gens travaillent pour s’identifier.

Si les scientifiques peuvent comprendre comment le cerveau construit le concept de soi à partir du son, suggère le Dr Orepic, alors ils pourront peut-être déballer ce qui est différent chez les personnes qui entendent des voix dans leur tête qui ne sont pas les leurs. Peut-être qu’un jour, écouter des enregistrements de voix, y compris la sienne, avec des appareils à conduction osseuse pourrait aider les médecins à poser des diagnostics, si les performances de l’outil pouvaient être liées à des troubles psychiatriques.