L’Argentine est peut-être sur le point de plonger dans l’inconnu politique.

Ce pays d’Amérique du Sud, deuxième économie de la région après le Brésil, votera dimanche aux élections présidentielles avec un outsider radical, le libertaire Javier Milei, en pole position pour gagner, même s’il devra probablement faire face à un second tour.

L’économiste aux cheveux sauvages et à la tronçonneuse – qui est sorti d’une relative obscurité l’année dernière – est arrivé en tête d’une primaire ouverte en août et est en tête de tous les sondages d’opinion devant le ministre de l’Économie Sergio Massa et la conservatrice Patricia Bullrich.

Milei, 52 ans, est l’exemple parfait de la colère des électeurs argentins face à une inflation qui pourrait atteindre 200 % cette année, à l’augmentation des niveaux de pauvreté et à la baisse du peso qui efface la valeur réelle des salaires et des économies des gens. Beaucoup blâment l’élite politique et se sont accrochés à la rhétorique de Milei visant à tout incendier. Il a utilisé la tronçonneuse tout au long de sa campagne pour symboliser sa volonté de réduire les dépenses et le gaspillage du gouvernement.

« La politique ne m’intéresse pas, mais Milei est une table rase. Il est peut-être fou, mais au moins il dit ce qu’il pense », a déclaré Sebastián Pizzo, 33 ans, employé d’un restaurant à Buenos Aires.

Le vote marque un carrefour majeur pour l’Argentine, l’un des principaux exportateurs mondiaux de céréales, le quatrième producteur de lithium métallique pour batteries électriques, et un secteur croissant de pétrole et de gaz de schiste qui attire les investissements et l’intérêt de l’Asie vers l’Europe.

Milei lève une tronçonneuse à côté de la candidate au gouverneur de la province de Buenos Aires, Carolina Piparo, de La Libertad Avanza, lors d’un rassemblement le 25 septembre à San Martin, Buenos Aires. (Tomas Cuesta/Getty Images)

Des dettes profondes

Le pays est également – ​​et de loin – le plus grand débiteur du Fonds monétaire international (FMI), avec un programme de prêts américains de 44 milliards de dollars, ainsi que d’énormes dettes internationales auprès des détenteurs d’obligations et une importante ligne d’échange de devises avec la Chine.

Milei a critiqué la Chine et s’est engagé à « incendier » la banque centrale, à privatiser les entités du secteur public et à passer au dollar américain. Il est anti-avortement et antiféministe.

Il est le candidat à battre, mais l’élection reste une course à trois, les sondages s’étant révélés peu fiables pour la primaire d’août (n’ayant pas repéré la forte ascension de Milei).

« La vérité est que tous les scénarios sont possibles », a déclaré Mariel Fornoni, directrice du cabinet de conseil Management & Fit.

Les sondeurs s’accordent généralement à dire que le résultat le plus probable est que Milei arrive en tête, mais qu’il affrontera Massa au deuxième tour le 19 novembre. Un candidat a besoin de 45 pour cent des voix ou de 40 pour cent avec 10 points d’avance. sur la deuxième place pour remporter la victoire dimanche.

L’analyste politique Carlos Fara a déclaré que l’ascension de Milei semblait marquer la fin de la domination des deux principales factions politiques du pays, les péronistes de gauche actuellement au pouvoir et le principal bloc d’opposition conservateur.

« Nous sommes peut-être à la fin d’un cycle historique et au début du suivant », a-t-il déclaré.

Les partisans de Javier Milei participent mercredi à un rassemblement politique à Buenos Aires. (Matias Baglietto/Reuters)

« Nous nous réveillons en colère »

Les Argentins commenceront à voter dimanche à 8 heures du matin, heure locale, et les premiers résultats seront attendus à 21 heures, heure locale.

Celui qui gagnera devra faire face à de sombres perspectives économiques : les caisses de la banque centrale sont pratiquement vides, une récession menace, les deux cinquièmes de la population vivent dans la pauvreté et la plupart s’attendent à une forte dévaluation de la monnaie qui pourrait attiser davantage l’inflation.

« Nous sommes fatigués maintenant. Nous nous réveillons en colère, nous ne pouvons pas donner à nos enfants le pain et le lait quotidiens qu’ils demandent », a déclaré Mariel Segovia, une femme au foyer de 57 ans, à Tapiales, près de Buenos Aires. « Nous ne savons pas d’où viendra l’argent. »

Les partisans de Bullrich, y compris des chefs d’entreprise, citent ses opinions modérées et sa stabilité, tandis que d’autres estiment que le pays devrait suivre Massa et les péronistes pour sauvegarder les subventions qui ont permis de maintenir les coûts des services publics et des transports à un niveau bas.

« Je suis à la retraite et j’ai des petits-enfants et des enfants à l’université publique. Massa est le seul à défendre les valeurs du peuple argentin », a déclaré la retraitée Adriana Schedfin, 63 ans.

La candidate présidentielle Patricia Bullrich apparaît lundi lors d’un rassemblement électoral à Buenos Aires. (Natacha Pisarenko/Associated Press)

L’opposant fait pression pour la loi et l’ordre

Mabel Baez, 69 ans, a déclaré qu’elle voterait pour Bullrich en tant que candidate forte qui a défendu un programme d’ordre public qui rappelle son époque en tant que ministre de la Sécurité. « Elle va nous défendre », a déclaré Baez.

L’élection divisera probablement les voix entre les trois premiers candidats, les deux autres candidats obtenant un score inférieur à cinq pour cent. Cela aura un impact sur la composition du Congrès, qui est en cours de renouvellement partiel et finira probablement par être fragmenté.

Aucune coalition ne devrait obtenir la majorité dans l’une ou l’autre des chambres, ce qui obligera le prochain président à négocier au-delà des clivages politiques. Le favori Milei aurait un nombre relativement restreint de sièges au Congrès et peu de soutien du gouvernement régional.

De nombreux électeurs, cependant, semblaient résignés à une victoire de Milei – un reflet de la façon dont l’ancien expert de la télévision a réussi à s’emparer du récit politique, en tirant parti des mèmes et des vidéos en ligne qui ont trouvé un écho auprès des jeunes électeurs.

« Je vais voter pour Massa, mais Milei va gagner », a déclaré Stella Buk, 65 ans, qui tient un stand de livres au salon Parque Centenario. « Pour l’instant, je ne vois pas d’autre solution. Ici, tous les pauvres sont de droite. »