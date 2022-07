Un libéré conditionnel d’Ottawa a tenté de s’introduire par effraction dans sa maison et a volé des objets dans un véhicule de livraison – Shaw Local

Un libéré conditionnel d’Ottawa a été arrêté lundi après deux enquêtes sur des cambriolages

Daniel J. Zeal, 33 ans, a été condamné à une caution de 150 000 $ pour trois chefs d’accusation. Il s’agit notamment de cambriolages résidentiels, d’un crime de classe 1 passible d’une peine de quatre à 15 ans de prison, d’un chef de cambriolage, d’un crime de classe 3 passible d’une peine de deux à cinq ans et d’un chef de coups et blessures. Cependant, Zeal est actuellement en liberté conditionnelle par le biais du Département des services correctionnels de l’Illinois et pourrait ne pas être en mesure de sortir de la prison du comté de La Salle.

La police d’Ottawa a été dépêchée lundi à 10 h 16 au pâté de maisons 300 de la rue East Prospect suite à un signalement d’une personne suspecte ayant pénétré dans une résidence, a indiqué la police. Les agents sont arrivés et ont pris contact avec un entrepreneur qui avait observé la personne entrer par intrusion dans la résidence, qui s’est enfui lorsqu’il a été confronté.

La vidéosurveillance a montré quelqu’un essayant d’accéder à la maison avant d’être confronté. Il a été déterminé plus tard que des objets avaient été retirés de la maison par le suspect.

À 12 h 23, la police d’Ottawa a été envoyée au pâté de maisons 500 d’East Norris Drive suite à un rapport indiquant que quelqu’un avait volé des objets à l’intérieur d’un véhicule de livraison. Le voleur a battu le conducteur lorsqu’il a été confronté, a indiqué la police.

Les agents ont localisé un suspect, identifié plus tard comme Zeal, dans le bloc 800 d’East Norris Drive, où il a été arrêté. Le zèle était alors lié au cambriolage résidentiel qui s’était produit plus tôt sur East Prospect Street, a indiqué la police.