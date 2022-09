Un lézard géant frappe à la porte d’un résident de Floride, Internet réagit

Les lézards sont très communs et nous les voyons presque partout – des murs de la salle de bain aux espaces de vie. Bien qu’ils soient généralement de petite taille, ils traînent partout et cela provoque le dégoût. Sans oublier que les gens ont peur de voir un lézard ramper sur un mur. Il est facile de les éliminer de la maison à l’aide de pinces. Mais que faites-vous lorsqu’un lézard de la moitié de la taille d’un humain frappe à votre porte ?

Une vidéo partagée sur Facebook par Joycelyn Penson montrait un lézard géant grattant la porte principale de la maison de son fils à Orlando, en Floride. Le clip de 40 secondes sous-titré, “OMG! REGARDE ÇA! Mon fils vit à Orlando, en Floride. Vraiment, c’est Apopka, en Floride. Regardez ce qui est venu lui rendre visite aujourd’hui ! C’est un lézard Tégu !”, a montré le lézard regardant dans la maison debout sur une fenêtre.

Le lézard essaie alors de trouver un chemin à l’intérieur et commence à grimper par la fenêtre, dans l’espoir de trouver un espace dans la fenêtre. Cependant, pour tenter de le faire, il tombe et la vidéo se termine.

Elle a surnommé le lézard “Godzilla” et a dit qu’elle ne rendrait pas visite à son fils avant longtemps. Elle a même expliqué que le lézard se trouvait sur le porche, puis s’est corrigée en disant que c’était un “lézard moniteur” et non un Tegu.

La vidéo est devenue virale avec plus de 7,53 vues lakh et plus de 2 000 réactions. La localité s’est révélée être Apopka dans la légende et une utilisatrice a déclaré qu’elle était une résidente mais ne savait pas qu’ils avaient de si gros lézards.

Son commentaire disait: “Je vis à proximité d’Apopka, je ne savais pas que nous avions des varans ici !!!”

Un autre utilisateur a plaisanté sur la taille énorme du lézard et a posé des questions sur sa nourriture – « Wow ! Qu’est ce qu’ils mangent? Espérons que ce ne soient pas des animaux de compagnie.

Comment réagiriez-vous dans une situation similaire ?

