Un leurre construit par un soldat a remporté le concours technologique de l’armée.

Un capitaine et un sergent d’état-major de la 3e Division d’infanterie ont récemment remporté un concours d’innovation visant à générer de nouvelles idées pour résoudre les problèmes de garnison et de combat.

Les juges du concours ont nommé le capitaine Christopher Flournoy et le sergent d’état-major. Michael Holloway, vainqueur sur huit finalistes, le 2 novembre, avec son dispositif émetteur de leurre de guerre électromagnétique et son logiciel.

Les deux hommes ont pris un problème répandu – protéger les soldats contre la détection dans le spectre électromagnétique – et ont construit une solution utilisant un émetteur électronique pour à la fois imiter la signature EMS d’une radio tactique et faire office de brouilleur de fréquence.

“Certains des défis liés à sa création sont de lui donner un aspect réaliste sur le spectre électromagnétique”, a déclaré Holloway, spécialiste de la guerre électronique.

Flournoy, responsable de l’innovation de la division, a déclaré que l’ensemble des efforts était un processus de neuf mois qui comprenait l’identification du problème, la construction d’un prototype de l’émetteur, l’élaboration d’un logiciel pour imiter les radios tactiques dans le spectre électromagnétique et la préparation au concours.

Le capitaine, qui a participé à plusieurs événements Dragon’s Lair – le concours d’innovation récurrent du service – a encouragé les soldats à soumettre des idées et à demander de l’aide pour leur soumission auprès des équipes d’innovation de la division.

“Poursuivez ce qui, selon vous, va vous aider à résoudre votre problème”, a déclaré Flournoy. “Et trouvez des personnes qui veulent vous aider.”

L’appareil est actuellement utilisé au Joint Readiness Training Center, à Fort Johnson, en Louisiane, et devrait être utilisé par le 3e Bataillon, 15e Régiment d’infanterie, 2e Brigade, au Joint Multinational Readiness Center, à Hohenfels, en Allemagne, en décembre, ont indiqué des responsables.

Bien que les huit finalistes n’aient pas pu être nommés gagnants, les juges ont choisi d’adopter les huit innovations qu’ils ont soumises pour un examen et des tests plus approfondis.

La Tanière du Dragon 9 finalistes :

(Gagnant) Émetteur de leurre de guerre électromagnétique : Capitaine Christopher Flournoy, 3e Division d’infanterie ; Le sergent d’état-major. Michael Holloway, 3e Division d’infanterie.

Solution de conteneur rapide : Adjudant-chef 2 Christopher Cummins, 82e Division aéroportée ; CPS. Akan Atkins, 82e Division aéroportée de la CPS. Dominic Pereida, 82e Division aéroportée.

Formation et kit de protection des forces numériques : le béret vert sert activement dans les opérations spéciales de l’armée, au commandement des opérations spéciales de l’armée américaine.

Traduction automatique des communications radio : Adjudant-chef 4 Aaron Foster, 11e Cyber Bataillon ; Capitaine Samuel Miller, 11e Cyber-Bataillon.

Un remplacement pratique pour le traîneau de sauvetage SKEDCO : Adjudant-chef 2 William Ensinger, 7e Brigade de transport ; Le sergent d’état-major. Jonathon Ensinger, 101e Division aéroportée.

Normalisation pour le transport d’un patient sur un navire : Patrick McTavish, chef du corps hospitalier, Afloat Training Group Middle Pacific.

Application de questionnaire en cours de traitement de l’entreprise de réception : Capitaine Jack Rector, 25e Division d’infanterie ; Le sergent. Soomin Song, 25e division d’infanterie.

Capacité de guerre électronique/cyber non standard et rentable : adjudant-chef 3 Eric McClure, 3e groupe de travail multi-domaines.

Source : XVIIIe Corps aéroporté

En avril, les soldats ont remporté ce concours grâce à un outil de sensibilisation aux moisissures, présenté par le 1er lieutenant Chris Aliperti et le Pvt. Salem Ezz, tous deux avec une troisième pièce d’identité. Cet outil pourrait faire gagner beaucoup de temps à l’armée après que des rapports de cette année ont révélé la présence de moisissures dans plus de 2 000 installations de l’armée à la suite d’une inspection à l’échelle du service.

L’application compatible Wi-Fi permet aux dirigeants de visualiser et d’évaluer en temps réel les zones de leurs installations susceptibles de présenter des problèmes de moisissure, a déclaré Aliperti.

En 2021, le gagnant, le 1er lieutenant Mahdi Al-Husseini, pilote d’hélicoptère Black Hawk, a créé un appareil associant une caméra, une tablette à écran tactile, un logiciel et des algorithmes pour analyser les performances d’un pilote et fournir des commentaires et des critiques de vol, un peu comme un l’instructeur du siège latéral le ferait. Cette création est actuellement en cours d’examen pour un brevet et est utilisée dans le cadre d’une formation limitée de pilotes civils, a déclaré lundi Al-Husseini, aujourd’hui capitaine, à l’Army Times.

Le concours a été créé en 2020 par le XVIIIe Corps aéroportéle commandement basé à Fort Liberty, en Caroline du Nord, sur la 3e division d’infanterie, la 10e montagne, la 82e et la 101e division aéroportée et une série d’autres commandements et brigades.

Le concours, calqué sur la populaire émission télévisée « Shark Tank », a débuté avec des unités de corps d’armée, mais s’est rapidement étendu à d’autres commandements et a ouvert les candidatures à d’autres services militaires.

Le concours le plus récent, organisé à Honolulu, à Hawaï, a associé le XVIIIe Corps aéroporté au Commandement américain pour l’Indo-Pacifique. Il s’agissait de la neuvième édition du concours.

“Le partenariat avec les commandements de combat mondiaux permet au XVIII Airborne Corps de continuer à se concentrer sur le renforcement de l’état de préparation et de conserver notre statut de corps de contingence américain”, a déclaré le lieutenant-général Chris Donahue, XVIII Airborne Corps et commandant de Fort Liberty. « Nous sommes incroyablement fiers de chacune des huit équipes innovatrices et sommes impatients de continuer à inspirer les talents au sein de nos formations. »

Les troupes de l’armée et des services interarmées ont soumis 122 idées allant de solutions de conteneurs rapides pour réduire l’utilisation de bois pour préparer les expéditions de munitions dans des conteneurs de stockage plus grands de 20 pieds à une société de réception en cours de traitement d’une demande de questionnaire qui remplacerait la collecte d’informations sur papier et stylo. actuellement en utilisation.

Les gagnants reçoivent un laissez-passer de quatre jours, leur choix d’une école de formation militaire et une Médaille du service méritoire.