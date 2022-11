Un léopard tue un enfant de 10 ans dans une attaque effrayante près du sanctuaire de faune de Suhelwa à UP

Un léopard a attaqué et tué jeudi un garçon de 10 ans dans le district de Balrampur, dans l’Uttar Pradesh, près du sanctuaire de faune de Suhelwa. Selon PTI, Sandeep, 10 ans, du village de Majhgawan, avait quitté la maison pour répondre à l’appel de la nature lorsque le léopard assis derrière un arbre l’a attaqué. Le léopard aurait commencé à le traîner vers le champ de canne à sucre voisin. La grand-mère de Sandeep a entendu ses cris et est sortie pour alerter tout le monde de l’incident. Après avoir lâché l’enfant, qui était déjà décédé, le léopard est allé dans la forêt.

Selon le magistrat du district Mahendra Kumar, des instructions ont été données pour capturer le léopard et le transporter au zoo. Kumar a également déclaré que des campagnes de sensibilisation du public seront organisées pour les habitants des villages adjacents à la forêt. M Sem Maran, l’officier forestier divisionnaire, a exhorté les villageois à ne pas laisser leurs enfants seuls la nuit et à garder les zones autour de leurs maisons lumineuses et bien éclairées. Le MPO a déclaré que des caméras drones seraient installées dans les villages à la périphérie de la forêt pour rechercher le léopard.

Au cours des dernières années, il y a eu de nombreux incidents de même nature et la plupart d’entre eux se sont produits autour de forêts, de parcs nationaux ou de réserves fauniques. Un garçon de six ans qui faisait du vélo avec son grand-père au début du mois a été blessé lorsqu’un léopard l’a attaqué. L’incident s’est produit dans le Naugavan Sadat d’Amroha, dans l’Uttar Pradesh, lorsque le léopard a fait surface de manière inattendue depuis un champ de canne à sucre voisin et a attrapé le garçon qui a ensuite subi des blessures à la tête.

Lors d’un autre incident, Himanshu Yadav, quatre ans, a été attaqué en octobre par un léopard alors qu’il se rendait pour jouer à Garba avec sa famille dans la colonie Aarey de Mumbai, proche du parc national Sanjay Gandhi. En 2021, la seule colonie d’Aarey a signalé que dix personnes avaient été attaquées par un léopard avant qu’il ne soit capturé par le département des forêts et relocalisé dans le parc national de Sanjay Gandhi.

