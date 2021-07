Un léopard repéré dans le jardin de thé du Bengale du Nord

Repérer des léopards dans les jardins de thé du Bengale du Nord n’a rien de nouveau. Parfois, nous recevons des ews de léopards attaquant et tuant les habitants. Le contraire, les habitants recherchant et chassant activement les léopards, se produisent également souvent. Dans la plupart des cas, cependant, chaque fois qu’un léopard s’aventure dans l’habitat humain de la ceinture nord, il est secouru par les autorités forestières et renvoyé dans la jungle. Ce vendredi, un incident similaire a été observé par les travailleurs du jardin de thé de Pahargumia près de Siliguri. Les travailleurs ont repéré un bébé léopard dans le jardin en cueillant des feuilles de thé. En quelques minutes, une grande foule s’est rassemblée sur place et a cliqué sur les photos de l’adorable ourson avec leurs téléphones portables.

Selon les habitants, le petit avait trois ou quatre mois. Il était très agité et se déplaçait frénétiquement autour de ses pattes. Le service forestier a été alerté, mais lorsque les fonctionnaires de la chaîne de Bagdogra ont atteint l’endroit, le lionceau était parti. Voyant le bébé disparu, les fonctionnaires ont présumé qu’il avait probablement été emporté par sa mère dans sa tanière dans la jungle. Ils spéculent également que le petit est très probablement venu avec sa mère dans le jardin de thé, mais la mère s’est ensuite enfuie en raison d’une urgence. Plus tard, elle est revenue et a emmené le petit avec elle.

Les léopards sont une vue normale dans le jardin de thé Atal attenant. Il y a quelques jours, deux personnes, dont un ouvrier forestier, ont été blessées lors d’une attaque de léopard sur la base aérienne de Bagdogra. Le département des forêts n’a pas encore été en mesure de repérer ou de capturer le léopard responsable de l’attaque.

