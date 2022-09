Un léopard coincé sur un arbre sauvé après 8 heures de lutte dans ce vieux clip

Les léopards sont connus comme d’excellents grimpeurs et souvent, ils sont repérés au sommet des arbres. Ils le font pour l’aventure, mais un vieux clip fait maintenant le buzz en ligne car il montre un léopard coincé sur un arbre alors qu’il est entouré d’une foule immense. Parveen Kaswan, responsable de l’Indian Forest Service (IFS), a partagé la vidéo sur Twitter et a déclaré que “la gestion de la faune est un domaine d’aventure quotidienne”.

Dans la vidéo, le léopard peut être vu debout sur une branche de l’arbre, tandis qu’en arrière-plan, des voix de personnes peuvent être entendues. L’emplacement n’a pas été partagé par le fonctionnaire.

« La gestion de la faune est un terrain d’aventure quotidienne. Imaginez maintenant comment ce léopard est arrivé là et entouré d’une mer de gens. Nous avons dû le secourir », a expliqué l’officier de l’IFS.

Dans le tweet fileté, il a également mentionné que l’affaire remonte à deux ou trois mois et qu’il a fallu aux agents forestiers pour convaincre le gros chat de descendre après près de huit heures d’opération de sauvetage. « Il existe des procédures opérationnelles standard (SOP), mais chaque situation est unique et présente des défis différents. Chaque situation exige une innovation sur place, du contrôle des foules au sauvetage. Et l’expérience antérieure aide. Celui-ci a été convaincu de descendre après 7-8 heures de fonctionnement. Cas vieux de 2-3 mois (sic) », a ajouté l’officier de l’IPS.

La vidéo a recueilli plus de 4 800 vues en quelques minutes seulement et compte toujours.

Une autre vidéo similaire a fait surface sur Internet, une vidéo partagée par IFS Susanta Nanda d’un léopard. Le clip a été tourné dans un village près de Sinnar dans le district de Nashik du Maharashtra. Dans l’extrait, on peut voir un léopard grimper lentement sur un cocotier car sa proie pourrait être assise sur l’une des branches. Au bout d’un moment, un autre léopard grimpa sur l’arbre en quelques secondes pour chasser sa proie.

La légende de la vidéo disait: “Si vous vous demandez pourquoi le léopard a grimpé sur un cocotier, voyez jusqu’à la fin.”

La vidéo a reçu plus d’un million de vues.

