Un législateur vétéran dirigera le DUP d’Irlande du Nord après la tourmente du DUP de la mer d’Irlande à Londres Boris Johnson Belfast

Le Parti unioniste démocratique d’Irlande du Nord a nommé mardi le législateur vétéran Jeffrey Donaldson à sa tête, des semaines après avoir perdu de justesse les élections pour diriger le partenaire principal du gouvernement d’Irlande du Nord.

Le parti a déclaré qu’à la clôture des candidatures à midi, personne ne s’était présenté pour défier Donaldson, le seul candidat pour remplacer Edwin Poots.

« Après l’achèvement des processus de notre parti, Sir Jeffrey Donaldson, le député sera le prochain chef du Parti unioniste démocrate », a déclaré le président du parti Maurice Morrow. Le choix sera ratifié par le comité exécutif central du DUP samedi.

Poots a été choisi plutôt que Donaldson lors d’un concours du parti en mai, mais a démissionné la semaine dernière après que des collègues se soient révoltés contre un accord visant à nommer de nouveaux dirigeants à l’administration de partage du pouvoir protestant-catholique à Belfast.

Les troubles au sein du DUP ont été alimentés par la séparation économique de la Grande-Bretagne de l’Union européenne fin 2020, qui a ébranlé l’équilibre politique en Irlande du Nord, une partie du Royaume-Uni, où certaines personnes s’identifient comme britanniques et d’autres comme irlandaises.

Les règles commerciales post-Brexit ont imposé des contrôles douaniers et frontaliers sur certaines marchandises circulant entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, mettant en colère les syndicalistes britanniques d’Irlande du Nord qui disent que les nouveaux contrôles équivalent à une frontière dans la mer d’Irlande et affaiblissent les liens avec le reste de la la Grande-Bretagne

Les tensions liées aux nouvelles règles ont contribué à une semaine de violence dans les rues des villes d’Irlande du Nord en avril, au cours de laquelle des jeunes ont bombardé la police de briques, de feux d’artifice et de bombes à essence.

Le DUP demande au gouvernement britannique d’abolir les nouvelles règles, connues sous le nom de protocole d’Irlande du Nord, qui sont conçues pour maintenir une frontière ouverte entre l’Irlande du Nord et l’Irlande, membre de l’UE.

Donaldson a déclaré mardi qu’il parlerait au Premier ministre britannique Boris Johnson « à la première occasion pour souligner qu’il n’est pas réaliste de s’attendre à une stabilité lorsque chaque représentant syndical dans les institutions décentralisées s’oppose au protocole d’Irlande du Nord ».

« Le gouvernement et ceux qui prétendent être les protecteurs de la paix et de la stabilité doivent intensifier et traiter le Protocole d’une manière qui respecte l’intégrité constitutionnelle et économique du Royaume-Uni », a-t-il déclaré.

Poots a rompu avec la tradition en décidant de ne pas être premier ministre d’Irlande du Nord, nommant plutôt Paul Givan à ce poste la semaine dernière. Donaldson a annoncé qu’il quitterait son siège à la Chambre des communes britannique et retournerait à l’Assemblée de Belfast pour occuper le poste de premier ministre.

Le DUP, qui est enraciné dans l’Église presbytérienne libre fondamentaliste, s’est opposé à l’accord de paix de 1998 de l’Irlande du Nord. Il s’est ensuite réconcilié et partage le pouvoir avec le parti nationaliste irlandais Sinn Fein, lié à l’armée républicaine irlandaise.