Un législateur ukrainien rappelle au GOP les leçons de la Seconde Guerre mondiale, pas de “sécurité nationale” sans “stabilité internationale”

Alors que le Parti républicain se rapproche de l’obtention de la règle de la majorité à la Chambre, un parlementaire ukrainien rappelle aux législateurs américains actuels et futurs les leçons tirées de la Seconde Guerre mondiale et appelle à l’unité au Congrès.

“Chaque politicien responsable sait et comprend que le droit international, le système de sécurité international et les frontières généralement établies ne peuvent être violés”, a déclaré Oleksandr Vasiuk, membre du Parlement ukrainien, à Fox News Digital depuis l’Ukraine.

Vasiuk, qui dirige la coalition Partenariat stratégique Ukraine-États-Unis, a fait valoir que les frontières et les principes établis après la Seconde Guerre mondiale ont défini le droit et l’ordre internationaux.

ZELENSKYY DE L’UKRAINE EXHORTE UN SOUTIEN « INÉDITABLE » SI LE GOP PREND LA MAISON À MI-PARCOURS

“Nous avons acquis la stabilité et la sécurité internationales à un prix très élevé”, a-t-il déclaré. “La stabilité et la sécurité nationales dépendent à bien des égards de la stabilité et de la sécurité internationales.”

Les États-Unis sont l’un des principaux partisans de Kyiv depuis l’invasion de la Russie en février et ont fourni 19 milliards de dollars d’aide à la sécurité depuis janvier 2021, dont plus de 18 milliards de dollars depuis l’invasion de février.

Alors que le soutien de Washington à l’Ukraine a été largement bipartite, les républicains de la Chambre ont remis en question la question avant les élections de mi-mandat aux États-Unis lorsque le chef de la minorité Kevin McCarthy, R-Californie, a déclaré que le GOP n’écrirait pas de “chèque en blanc” à Kyiv s’il gagnait le contrôle. au-dessus de la chambre basse.

De même, la représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., A déclaré la semaine dernière que “sous les républicains, pas un autre sou n’ira à l’Ukraine” si le GOP remporte la Chambre.

“Notre pays passe en premier”, a-t-elle ajouté.

LES ÉTATS-UNIS ENVOYENT À L’UKRAINE UN AUTRE PAQUET D’ARMES DE 400 MILLIONS DE DOLLARS, PORTANT LE TOTAL À PLUS DE 19 MILLIARDS DE DOLLARS

Ni le GOP ni les démocrates n’ont obtenu le contrôle de l’une ou l’autre chambre du Congrès.

Mais comme la course reste extrêmement serrée au Sénat, les républicains semblent un peu plus sûrs de leur victoire imminente à la Chambre après avoir obtenu 211 des 218 sièges nécessaires pour obtenir une majorité, contre 192 sièges pour les démocrates. Il reste encore 32 sièges qui n’ont pas encore été appelés à la Chambre.

Dans son entretien avec Fox News Digital, Vasiuk a exhorté les législateurs des deux côtés de l’allée à se rappeler qu’ils, avec leurs alliés ukrainiens, “partagent des valeurs communes basées sur la démocratie”, en particulier face à l’agression russe.

Vasiuk a déclaré qu’il ne se souciait pas de savoir quel parti contrôlait le Congrès et a indiqué qu’il prévoyait déjà de se rendre à Washington en décembre pour rencontrer des législateurs démocrates et républicains.

Le parlementaire ukrainien prévoit de discuter de l’élargissement de la “coopération bilatérale” en ce qui concerne les préoccupations économiques, énergétiques, sécuritaires et humanitaires, entre autres.

“Les citoyens américains ont fait leur choix lors d’un vote démocratique. C’était un jour important pour les Etats-Unis et pour le monde entier”, a-t-il déclaré. “C’est la démocratie en action, que l’Ukraine admire.”

“Nous avons toujours eu un soutien bipartisan et bicaméral. Je n’ai aucun doute que cela va continuer”, a-t-il ajouté.