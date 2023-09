Andrey Gurulyov, ancien commandant militaire russe et actuel législateur, a déclaré qu’une culture du mensonge empêche Moscou de remporter la victoire dans son invasion à grande échelle de l’Ukraine.

Gurulyov, ancien commandant adjoint de la Région militaire Sud (SMD), a fait ce commentaire dans un message sur sa chaîne Telegram, dans lequel il donnait son point de vue sur la façon dont les forces russes faisaient face à la contre-offensive ukrainienne.

Le message de vendredi indiquait que les forces ukrainiennes avaient changé de tactique de combat ; n’avançaient plus en grand nombre ; et utilisaient des obus à fragmentation et des munitions pour cibler les unités russes qui étaient contraintes de battre en retraite jusqu’à six milles.

Gurulyov a ajouté que les troupes ukrainiennes géraient habilement les champs de mines qui faisaient partie des défenses russes et que les défenses aériennes de l’Ukraine empêchaient les hélicoptères russes d’utiliser des missiles antichar.

Un soldat ukrainien de la 42e brigade mécanisée séparée est assis dans un char le 11 septembre 2023 dans l’est de l’Ukraine. L’ancien commandant russe Andrey Gurulyov a déclaré que les mensonges des chefs militaires russes sur le déroulement de la guerre constituaient un obstacle à la victoire.

Yan Dobronossov/Getty Images



Gurulyov a également déclaré que les forces ukrainiennes utilisaient effectivement des drones qui effectuaient des frappes à l’arrière. Alors que les troupes russes s’amélioraient, il a ajouté qu’elles devaient lutter contre la technologie de l’OTAN. Il a écrit que faire obstacle à la victoire russe est « un problème sérieux, celui des mensonges ».

« Oui, il y en a moins qu’au début » de la guerre, « mais c’est là », a déclaré Gurulyov.

« Malheureusement, les fausses informations conduisent à de mauvaises décisions à plusieurs niveaux. Reconnaissons-les et combattons-les, sinon il y aura des problèmes », a-t-il ajouté.

En évaluant les commentaires, l’Institut d’études (ISW) a déclaré que Gurulyov se distingue par le fait qu’il a déjà divulgué un message audio de l’ancien commandant de la 58e Armée interarmes (SMD), le général de division Ivan Popov, concernant le manque de soutien aux forces russes. le 12 juillet.

Dans un message audio, Popov a condamné le manque de combat contre-batterie de la Russie, l’absence de stations de reconnaissance d’artillerie et « les morts et les blessés massifs de nos frères dus à l’artillerie ennemie ». Popov a déclaré qu’il avait été démis de ses fonctions après avoir fait part de ses inquiétudes concernant la guerre aux dirigeants.

L’ISW a rapporté comment « les liens probables de Gurulyov avec le SMD donnent du poids à ses plaintes ». Semaine d’actualités a contacté le ministère russe de la Défense pour commentaires par courrier électronique.

Gurulyov est député au Parlement russe (Duma) et apparaît régulièrement à la télévision d’État russe, où il a proféré des menaces répétées contre l’Occident.

Cette semaine, il a déclaré à la chaîne Russie 1 que la Russie devrait attaquer le Royaume-Uni avec des missiles après que Vladimir Poutine ait déclaré sans preuve que les renseignements britanniques étaient impliqués dans un complot de sabotage contre une installation nucléaire russe.

Le mois dernier, Gurulyov a mis en garde la Pologne contre le stationnement de ses troupes près de l’enclave russe de Kaliningrad et qu’une telle décision signifierait que « tout finirait mal ». Il a également affirmé, sans preuve, que les autorités polonaises voulaient prendre le contrôle de certaines parties de l’Ukraine.