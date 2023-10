Un législateur républicain s’en prend aux responsables de l’administration Biden lors d’un briefing sur Israël

WASHINGTON – Le représentant Derrick Van Orden, républicain du Wisconsin, a affronté de manière agressive les responsables de l’administration Biden mercredi lors d’un briefing classifié sur Israël, selon un législateur démocrate présent dans la salle et une autre source.

La représentante Judy Chu, démocrate de Californie, et une source proche du dossier ont déclaré que Van Orden avait approché les responsables de Biden lors d’une partie questions-réponses du briefing. Chu et l’autre source ont déclaré qu’au lieu de poser des questions, le républicain du Wisconsin avait attaqué la présentation de l’administration et crié des obscénités aux fonctionnaires.

Les responsables qui ont mené la séance d’information comprenaient Victoria Nuland, la secrétaire d’État adjointe par intérim ; Sasha Baker, sous-secrétaire par intérim à la Défense et à la politique ; et Morgan Muir, directeur adjoint du renseignement national pour l’intégration des missions.

Politique premier rrapportéd sur l’explosion de Van Orden.

L’éruption du législateur a incité le représentant Jason Crow, D-Colo., qui devait poser la question suivante, à s’excuser pour le comportement de son collègue du GOP. Les excuses de Crow ont suscité de nombreux applaudissements de la part de la foule de législateurs présents dans la salle, a déclaré Chu.

« Il était vraiment très odieux, disant qu’ils n’avaient rien de valable à dire », a déclaré Chu à propos de Van Orden. « En fait, par la suite, Jason Crow leur a présenté ses excuses et a dit en gros que ce n’était pas justifié et tout le monde dans le public a applaudi. «

Van Orden a accusé les responsables de ne pas comprendre la situation en Israël, a déclaré Chu.

« Il a dit qu’il avait effectué deux tournées au Moyen-Orient », a-t-elle déclaré. « Il laissait essentiellement entendre qu’il était l’expert et eux ne l’étaient pas. »

Van Orden, qui siège au Congrès depuis janvier, est un Navy SEAL à la retraite qui a servi en Irak et en Afghanistan.

Bien que la représentante Pramilia Jayapal, D-Wash., n’ait pas mentionné Van Orden par son nom, elle a déclaré aux journalistes qu’elle avait décidé de quitter la réunion plus tôt parce que le sujet devenait trop politique.

« Les gens veulent dénoncer les échecs de l’administration à une époque où nous, en tant que pays, avons vraiment besoin d’être unis et où il est très difficile d’avoir un bipartisme quand vous avez un parti qui se concentre simplement sur la division à chaque mandat », » dit Jayapal.

Chu a déclaré que malgré les commentaires de Van Orden, elle estimait que le briefing était utile et que son ton dur n’était pas approprié dans les circonstances actuelles.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a refusé de commenter l’incident lors du point de presse avec les journalistes mercredi.

Le bureau de Van Orden n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Au cours de l’été, Van Orden a été condamné par les démocrates et ses collègues républicains après avoir prétendument crié contre un groupe de pages du Sénat. Ils étaient allongés sur le sol de la rotonde du Capitole, prenant des photos du plafond du dôme à 470 pieds au-dessus d’eux, une tradition des pages du Sénat, d’après les pages précédentes.

Van Orden dirigeait une tournée à l’époque et avait qualifié les pages de « crétins » et de « morceaux de merde », selon une transcription publiée par une page quelques minutes après l’incident et rapportée pour la première fois par le journal The Hill.