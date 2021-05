Un législateur républicain rebelle après avoir été arrêté pour «  agression sur un étudiant à la suite de diatribes religieuses sur la masturbation  »

Un législateur RÉPUBLICAIN a été provocateur après avoir été arrêté pour avoir prétendument agressé un lycéen à la suite d’une diatribe religieuse au sujet de la masturbation.

Le représentant du Kansas, Mark Samsel, a été arrêté jeudi pour accusation de délit après s’être disputé avec un étudiant alors qu’il enseignait comme substitut.

Samsel a été accusé d’une batterie pour délit Crédit: Assemblée législative de l’État du Kansas

Samsel siège à la Chambre des représentants du Kansas depuis 2019 Crédit: Instagram

Samsel, 36 ans, ne sera plus autorisé à travailler dans le district scolaire de Wellsville, selon le Kansas City Star.

Plusieurs étudiants ont enregistré les diatribes bizarres de Samsel tout au long de la journée, selon le média, le représentant discutant de choses comme le suicide, le sexe, la masturbation et la «colère de Dieu».

Dans l’une des vidéos, Samsel a parlé d’un élève qui a tenté de se suicider trois fois et a affirmé que c’était parce que « il a deux parents et ils sont tous les deux des femmes ».

Dans une autre vidéo, il dit aux élèves du secondaire que faire des bébés «fait du bien».

« Fais des bébés. Qui aime faire des bébés? » Aurait dit Samsel.

« Ça fait du bien, n’est-ce pas? Procréer … Vous ne vous êtes pas masturbé? Ne répondez pas à cette question … Dieu le sait déjà. »

Le représentant a apparemment eu une discussion animée avec un élève dans l’une des vidéos, puis a menacé et poussé l’enfant.

Samsel aurait menacé un étudiant de la « colère de Dieu » Crédit: Instagram

« Vous êtes sur le point de me mettre en colère et de recevoir la colère de Dieu », aurait déclaré Samsel.

« Est-ce que tu me crois quand je te dis que Dieu m’a parlé? »

Dans une autre vidéo, il aurait dit aux autres élèves: « Classe, vous avez la permission de lui donner un coup de pied dans les couilles. »

Les parents étaient mortifiés lorsque les images des interactions ont commencé à circuler.

« Je suis un parent inquiet qui ne veut pas que cela soit balayé sous le tapis », a déclaré Joshua Zeck à The Star.

« Il est toujours avec des enfants. Il est représentant de l’État. Il est en position de pouvoir. »

Dans un message aux familles de l’école, le surintendant du district, Ryan Bradbury, a déclaré que la situation faisait actuellement l’objet d’une enquête.

Samsel a apparemment prétendu que toute la situation était « planifiée » avec les étudiants.

« Tout était planifié … chaque petite partie », aurait déclaré Samsel dans une vidéo SnapChat.

« C’est vrai. Les enfants et moi avons planifié tout cela pour envoyer un message sur l’art, la santé mentale, le suicide chez les adolescents, la façon dont nous traitons nos éducateurs et les uns les autres. À qui? Les parents et les grands-parents et tout Wellsville », aurait-il déclaré.

Samsel siège à la Chambre des représentants du Kansas depuis 2019.