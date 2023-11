Un législateur républicain de Floride suscite l’indignation avec une remarque génocidaire

Une députée républicaine de l’État de Floride a suscité l’indignation après avoir déclaré que tous les Palestiniens devraient mourir lors d’un débat sur une résolution de cessez-le-feu au sein de l’assemblée législative de l’État.

Michelle Salzman, une représentante de Floride, vue à Tallahassee l’année précédente. (Phelan M Ebenhack/AP)

La résolution, proposée par la représentante démocrate Angie Nixon, appelle à la fin de l’invasion israélienne de Gaza, qui a tué plus de 10 000 Palestiniens, dont de nombreux enfants. L’invasion a été déclenchée par une attaque du Hamas depuis Gaza qui a tué au moins 1 400 Israéliens et capturé plus de 200 otages.

Nixon a déclaré dans son discours : « Nous en sommes à 10 000 Palestiniens morts. Combien suffiront-ils ?

Michelle Salzman, une représentante républicaine de l’État, a répondu : « Tous ».

« Un de mes collègues vient de dire : « Tous ». Wow », a répondu Nixon.

La résolution a été rejetée par la Florida State House par 104 voix contre 2.

Le Council on American-Islamic Relations (Cair-Florida), le plus grand groupe de défense des droits civiques musulmans aux États-Unis, a condamné les remarques de Salzman comme un « appel effrayant au génocide » et une « conséquence directe de décennies de déshumanisation du peuple palestinien par les partisans de l’apartheid israélien et leurs complices volontaires au sein du gouvernement et des médias ».

La controverse survient alors que certains de ses collègues démocrates censurent Rashida Tlaib, la seule Américaine palestinienne au Congrès américain.

Tlaib a été accusée d’avoir « appelé à la destruction de l’État d’Israël » et « diffusé de faux récits » sur l’attaque du Hamas contre Israël après avoir répété un slogan populaire pour la Palestine que certains considèrent comme antisémite mais que d’autres considèrent comme une revendication des droits civiques des Palestiniens.

La résolution de censure, soutenue par 22 démocrates, punit Tlaib pour ses prétendues remarques.

En Floride, certains demandent que Salzman soit également censuré.

« Les paroles de Salzman sont extrêmement dangereuses et déshumanisantes pour les Palestiniens ici aux États-Unis et sous l’occupation israélienne », a déclaré l’imam Abdullah Jaber, directeur exécutif de Cair-Florida.

« Elle doit faire face à la censure de son parti et à une dénonciation publique de la part de tous les législateurs de Floride. »

Pendant ce temps, Israël a accepté des pauses humanitaires de quatre heures chaque jour. Cependant, selon certaines informations, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a refusé un accord de cessez-le-feu de cinq jours avec les militants palestiniens à Gaza en échange de la libération des otages israéliens.

Jeudi, le président américain Joe Biden a déclaré qu’il n’y avait « aucune possibilité » d’un cessez-le-feu.