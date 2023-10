Un législateur israélien accuse les pogroms contre les Palestiniens de « terribles » attaques | Conflit israélo-palestinien Actualités

Un député israélien a déclaré à Al Jazeera que son parti avait mis en garde contre des événements tels que l’attaque du Hamas contre Israël samedi si le gouvernement du pays poursuivait son occupation illégale des terres palestiniennes.

Le Hamas a lancé samedi à l’aube une attaque sur plusieurs fronts avec des milliers de roquettes tirées sur Israël et les combattants du groupe basé à Gaza infiltrant les villes israéliennes et les colonies illégales.

L’attaque a fait au moins 600 morts parmi les Israéliens, dont des dizaines de soldats, et les corps ont été éparpillés sur les routes. Pendant ce temps, au moins 313 Palestiniens ont été tués et plus de 1 700 autres blessés lors des bombardements israéliens sur l’enclave assiégée de Gaza.

Ofer Cassif, membre de la Knesset et de la coalition de gauche Hadash, a déclaré qu’il avait averti que la situation « éclaterait » si le gouvernement israélien du Premier ministre Benjamin Netanyahu ne modifiait pas sa politique à l’égard des Palestiniens. Hadash dispose de quatre sièges sur les 120 membres de la Knesset.

« Nous condamnons et nous opposons à toute attaque contre des civils innocents. Mais contrairement au gouvernement israélien, cela signifie que nous nous opposons également à toute attaque contre les civils palestiniens. Nous devons analyser ces terribles incidents [the attacks] dans le bon contexte – et c’est l’occupation en cours », a déclaré Cassif.

« Nous avons averti à maintes reprises… tout va éclater et tout le monde va en payer le prix – principalement des civils innocents des deux côtés. Et malheureusement, c’est exactement ce qui s’est passé », a-t-il déclaré.

« Le gouvernement israélien, qui est un gouvernement fasciste, soutient, encourage et mène des pogroms contre les Palestiniens. Il y a un nettoyage ethnique en cours. Il était évident que c’était écrit sur le mur, écrit avec le sang des Palestiniens – et malheureusement maintenant aussi celui des Israéliens », a-t-il ajouté.

Plus de 20 000 Palestiniens ont quitté la région frontalière de Gaza pour se diriger plus loin à l’intérieur du territoire contrôlé par le Hamas et chercher refuge dans les écoles de l’ONU, selon l’UNRWA, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens.

Auparavant, les conflits entre Israël et le Hamas avaient provoqué d’importants dégâts à Gaza et des jours d’attaques à la roquette sur les villes israéliennes. L’escalade actuelle semble encore plus précaire que d’habitude, alors que le gouvernement d’extrême droite israélien est aux prises avec une faille de sécurité sans précédent, tandis que les Palestiniens sont embourbés dans le désespoir en raison de l’occupation continue en Cisjordanie et du blocus étouffant de Gaza.

« La seule chose qui intéresse Netanyahu n’est pas le bien-être des citoyens d’Israël, encore moins celui des Palestiniens dans les territoires occupés », a déclaré Cassif. «Il souhaite survivre. Il veut juste éviter la prison. C’est la seule motivation et incitation qui pousse [him].»

Netanyahu est confronté à de nombreux problèmes juridiques dans son pays, le procureur général du pays ayant porté plusieurs accusations contre lui, notamment pour fraude, abus de confiance et corruption. Le dirigeant israélien a fermement nié ces accusations.

La dernière escalade soulève la perspective d’un conflit régional plus large. Dimanche, le Hezbollah, un puissant groupe armé soutenu par l’Iran, a déclaré avoir lancé des roquettes guidées et de l’artillerie sur trois postes des fermes de Chebaa « en solidarité » avec le peuple palestinien.

Les fermes de Chebaa, revendiquées par le Liban, ont été capturées par Israël lors de la guerre des Six Jours en 1967.

L’armée israélienne a déclaré dimanche avoir tiré des tirs d’artillerie sur une zone du Liban d’où des tirs de mortier transfrontaliers ont été lancés. L’armée israélienne a déclaré qu’un de ses drones avait frappé un poste du Hezbollah dans la région de Har Dov, une zone des fermes de Chebaa.

« J’ai peur que certains éléments comme le Hezbollah ne se joignent à cette guerre. J’espère que non, bien sûr. En effet, pour le bien de tous, de tous les civils, Palestiniens comme Israéliens, j’espère que cela prendra fin le plus tôt possible », a déclaré Cassif, ajoutant que « la seule façon d’arrêter l’effusion de sang des deux peuples est de mettre fin à l’occupation ».

Dimanche, un policier égyptien a ouvert le feu sur des touristes dans la ville méditerranéenne d’Alexandrie, tuant au moins deux ressortissants israéliens et un Egyptien, selon les médias locaux.

La chaîne de télévision Extra News, qui entretient des liens étroits avec les agences de sécurité égyptiennes, a cité un responsable de la sécurité non identifié disant qu’une autre personne avait été blessée lors de l’attaque contre un groupe de touristes israélien sur le site de la Colonne de Pompée à Alexandrie.

« Ce matin, lors d’une visite de touristes israéliens à Alexandrie, en Egypte, un habitant a ouvert le feu sur eux, tuant deux citoyens israéliens et leur guide égyptien », a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères dans un communiqué.

« De plus, il y a un Israélien blessé dans un état modéré », ajoute le communiqué.