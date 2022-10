Un ex-membre du groupe de droite Identité et Démocratie veut en lancer un autre, orienté vers la paix

L’eurodéputé néerlandais Marcel de Graaff a publiquement quitté Identité et Démocratie, le groupe parlementaire de droite qui lui a infligé la semaine dernière une suspension de trois mois en raison de son “scandaleux« Des commentaires contre l’implication occidentale en Ukraine sur les réseaux sociaux, a-t-il annoncé lundi, dénonçant les «essayer de me faire taire à propos de l’OTAN/Ukraine.”

“Il n’y a pas de place pour une opinion différente dans le groupe ID», a déploré de Graaff dans un communiqué de presse publié sur Twitter. “Les membres sont désormais obligés de suivre la position des partis au pouvoir dans leur propre pays. Ils ont sacrifié leurs principes pour le pouvoir, mais je ne suis pas prêt à le faire.”

“Je suis favorable à la désescalade du conflit entre la Russie et l’Ukraine et je prends mes distances avec la position extrêmement belliqueuse du groupe ID», a déclaré l’eurodéputé. “Nous menons une guerre qui n’est pas la nôtre et nos concitoyens en paient le prix.”

Je quitte le groupe ID au Parlement européen. Leur tentative de me faire taire à propos de l’OTAN/Ukraine est indigeste. Nous devons désamorcer la guerre avec la Russie. Ce n’est pas notre guerre, mais notre peuple en paie le prix. Je veux former un nouveau groupe qui soutient cela ! pic.twitter.com/q2JyuaXXXn — Marcel de Graaff🇳🇱 #FVD (@MJRLdeGraaff) 24 octobre 2022

De Graaff a suggéré que des députés européens partageant les mêmes idées forment un groupe avec lui sur la base de points communs tels que “la fin des sanctions et la désescalade du conflit ukrainien, le respect de l’autonomie et de l’identité des États membres de l’UE, et aucune coercition en matière de vaccination.” Il a affirmé que même s’il y en avait d’autres dans ID qui ressentaient la même chose que lui, ils ne parlaient pas de “peur que les partis dominants du groupe ne les sanctionnent.” Ces partis comprennent La Lega italienne et le Rassemblement national français, qui se sont tous deux rapprochés de la position occidentale dominante sur l’Ukraine.

LIRE LA SUITE:

La Russie met en garde les États-Unis et le Royaume-Uni contre les projets de “bombe sale” de l’Ukraine

Les tweets du membre du FVD (Forum pour la démocratie) embrouillent régulièrement les autres pays de l’UE et les États-Unis. Dans son tristement célèbre «Allez Poutine !» poste, il reproche au bloc et à son allié étranger leur rôle présumé dans la construction d’un «dictature mondiale communiste où les citoyens sont contrôlés numériquement.” Le reste du monde, écrit-il, applaudit à la disparition de l’empire américain.

De Graaff a également accusé les États-Unis d’avoir fait exploser les pipelines Nord Stream et l’OTAN de comploter une première frappe nucléaire.