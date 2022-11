Un législateur et un homme d’affaires se disputent le siège de Louisville au Congrès

LOUISVILLE, Ky. (AP) – La seule course compétitive du Kentucky pour le Congrès se déroule dans le district qui comprend Louisville, la plus grande ville de l’État et un bastion démocrate depuis plus d’une décennie.

Le sénateur d’État Morgan McGarvey espère suivre les traces de son collègue démocrate John Yarmuth, qui prend sa retraite après huit mandats. L’homme d’affaires de Louisville, Stuart Ray, espère devenir le premier républicain en près de 20 ans à remporter le siège du Congrès.

Cinq républicains sortants devraient être réélus dans les autres districts du Congrès du Kentucky.

McGarvey a les approbations du gouverneur Andy Beshear et de Yarmuth, et est le démocrate de premier rang au Sénat du Kentucky.

Ray espère qu’un climat politique national favorable aux républicains l’aidera dans le district à tendance démocrate. Le président Joe Biden a remporté le comté de Louisville/Jefferson en 2020 avec environ 59 % des voix.

Ray, qui ne s’est jamais présenté aux élections, a parlé de l’inflation et de la réduction des dépenses gouvernementales pendant la campagne électorale. Il a déclaré que les taux d’inflation élevés actuels lui rappelaient les conditions économiques difficiles de la fin des années 1970.

“Honnêtement, j’avais l’impression que les politiques économiques de Joe Biden ressemblaient à l’ère (du président Jimmy) Carter, il y a 40 ans”, a-t-il déclaré. “Notre pays souffre”

Ray a déclaré qu’il s’opposait aux lois sur le contrôle des armes à feu, soutenait les écoles à charte et pensait que le projet de mur frontalier de l’ancien président Donald Trump devrait être achevé.

McGarvey, un avocat, a fait campagne en faveur de l’expansion des soins de santé, de la légalisation de la marijuana et de l’expansion des énergies renouvelables pour lutter contre le changement climatique.

Il a déclaré que son succès dans la traversée de l’allée à Francfort l’aiderait à progresser si les républicains contrôlaient la Chambre l’année prochaine.

“Je refuse d’accepter l’idée que Washington ne peut pas faire avancer les choses”, a déclaré McGarvey. “Je vais me lever et me battre pour les gens et rester fidèle à mes valeurs, tout en travaillant pour faire avancer les choses.”

McGarvey a critiqué l’interdiction de l’avortement adoptée par le GOP dans le Kentucky, la qualifiant d ‘”extrême et cruelle”, et a déclaré qu’il souhaitait voir les droits à l’avortement codifiés dans la loi fédérale. Ray a déclaré qu’il était favorable aux exceptions à l’avortement pour viol et inceste. Actuellement, la loi du Kentucky autorise une exception – si la vie de la mère est en danger.

Les titulaires républicains devraient maintenir leur emprise sur les cinq autres districts du Congrès de l’État dans un État qui est devenu plus conservateur ces dernières années. Les représentants américains James Comer, Brett Guthrie, Thomas Massie, Hal Rogers et Andy Barr détiennent tous des avantages significatifs sur les challengers démocrates.

Dylan Lovan, l’Associated Press