Un législateur du Wisconsin poursuit pour séquestrer les bulletins de vote militaires

MADISON, Wis. (AP) – Le président républicain du comité des élections de l’Assemblée du Wisconsin, ainsi qu’un groupe d’anciens combattants et d’autres électeurs, ont intenté une action en justice pour obtenir une ordonnance du tribunal exigeant la séquestration des bulletins de vote par correspondance et par correspondance dans l’État du champ de bataille.

Le procès du représentant de l’État Janel Brandtjen, déposé vendredi devant le tribunal de circuit du comté de Waukesha, intervient après qu’un haut responsable des élections du comté de Milwaukee a été accusé d’avoir frauduleusement demandé trois bulletins de vote militaires en utilisant de faux noms et de les avoir envoyés à Brandtjen comme moyen d’exposer les vulnérabilités aux élections du Wisconsin . Kimberly Zapata, directrice adjointe de la commission électorale de Milwaukee, a été licenciée la semaine dernière et fait maintenant face à des accusations d’inconduite criminelle dans l’exercice de ses fonctions et à trois chefs d’accusation de fraude électorale.

Le procès demande une injonction temporaire obligeant les responsables électoraux du Wisconsin à mettre de côté les bulletins de vote militaires afin que leur authenticité puisse être vérifiée. Le tribunal n’avait pris aucune mesure concernant le procès lundi matin, moins de 36 heures avant la fermeture des bureaux de vote mardi.

Les bulletins de vote militaires représentent une infime fraction de tous les bulletins de vote déposés dans l’État. En moyenne, ils représentent environ 0,07% de tous les bulletins de vote par correspondance demandés, selon la Commission électorale du Wisconsin. Lors des élections de 2018, 2 700 bulletins de vote militaires ont été demandés et, jeudi, 2 747 bulletins de vote militaires avaient été demandés pour l’élection en cours.

Dans le Wisconsin, les électeurs militaires ne sont pas tenus de s’inscrire pour voter, ce qui signifie qu’ils n’ont pas besoin de fournir une pièce d’identité avec photo pour demander un vote par correspondance.

Tous les bulletins de vote par correspondance doivent être reçus avant la fermeture des bureaux de vote à 20 h mardi pour être comptés. Dimanche, plus de 715 000 bulletins de vote par correspondance avaient été retournés.

Brandtjen a déclaré dimanche dans un communiqué annonçant le dépôt de la plainte qu’elle espérait que les tribunaux pourraient agir rapidement.

“Maintenant que nous savons à quel point il est facile d’acquérir illégalement des bulletins de vote militaires, je demande aux tribunaux de confirmer le statut militaire actif jusqu’à ce que nous puissions combler ces lacunes”, a déclaré Brandtjen. “Nous voulons tous protéger nos militaires contre le vol de leur valeur d’une manière aussi méprisable.”

Brandtjen a poussé les théories du complot sur les élections de 2020. Elle, deux autres électeurs et des vétérans concernés du comté de Waukesha sont représentés par l’ancien juge de la Cour suprême du Wisconsin Michael Gableman, qui a enquêté sur les élections de 2020 dans le Wisconsin et est maintenant avocat de la société conservatrice Thomas More.

Gableman a été licencié de son travail d’enquêteur plus tôt cette année par le président de l’Assemblée républicaine Robin Vos après que son travail ait été largement ridiculisé et n’ait présenté aucune preuve pour vaincre la victoire du président Joe Biden. Il a déjà comparu devant le tribunal pour représenter Harry Wait, qui a été accusé de fraude électorale et d’usurpation d’identité après avoir demandé et reçu des bulletins de vote par correspondance au nom de législateurs et de responsables locaux en juillet.

