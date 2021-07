Un législateur du Texas affirme que les démocrates fugitifs étaient «exemptés» des règles sur les masques lorsqu’ils se sont envolés pour DC, «ne connaissaient pas» la poussée de Covid-19 – RT USA News

Les législateurs démocrates du Texas ne s’éloignent pas discrètement après que leur voyage en jet charter sans masque à destination de DC soit devenu un événement « super-diffuseur » de Covid-19. L’un d’eux soutient que le groupe n’a enfreint aucune règle et ne savait pas que les cas augmentaient.

« La TSA exempte les vols privés non commerciaux de l’exigence de masque », La représentante de l’État, Donna Howard, a déclaré jeudi dans un article sur Twitter. Les législateurs « Cela faisait plusieurs mois que nous nous réunissions au Capitole sans masque et nous avons continué cette pratique, car nous avions été complètement vaccinés. »

Malheureusement, le pic d’infections de la variante delta est devenu apparent immédiatement après notre vol. Si nous avions su à l’époque, nous aurions porté des masques. 2/ – Donna Howard (@DonnaHowardTX) 22 juillet 2021

Howard et ses collègues ont été critiqués pour s’être rendus à Washington sans masques lorsqu’ils ont fui le Texas plus tôt ce mois-ci pour bloquer les votes sur des projets de loi soutenus par les républicains qu’ils ne pouvaient pas vaincre. Six des démocrates, dont Howard, ont depuis attrapé Covid-19, et les membres du personnel de la Maison Blanche et du Congrès ont été testés positifs après avoir assisté à des événements avec le groupe, notamment des réunions avec la vice-présidente Kamala Harris, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et d’autres chefs de parti.

« C’était un coup politique, et cela s’est transformé en un événement de super-propagation de coronavirus, et je suis sûr qu’ils se considèrent toujours comme des héros », Le sénateur John Barrasso (R-Wyoming) a déclaré mercredi.





Howard avait peut-être l’intention de désamorcer une partie du retour de flamme en défendant le vol sans masque, mais les observateurs des médias sociaux n’achetaient pas son histoire. Certains, dont le pilote charter Ben Pegram, ont souligné que les masques sont requis sur ces vols en vertu des directives du CDC et qu’il n’y a pas d’exemption de la TSA.

Peut-être que vous pouvez éclaircir cela. Est-ce que quelqu’un à bord de cet avion était propriétaire de l’avion ou était-il affrété par une société distincte? S’il a été affrété, il ne s’agit pas d’un vol privé, il s’agit très certainement d’un vol commercial et non exempt de l’arrêté CDC exigeant des masques. – Ben Pegram (@BenPegram2) 22 juillet 2021

Le législateur a également été rapidement évalué sur Twitter. Les commentateurs se sont moqués de Howard, en disant elle « a doublé d’avoir tort » et engagés une « dette à la vérité » avec chaque mensonge. D’autres ont noté l’hypocrisie d’imposer des règles aux autres tout en violant elle-même les directives du CDC.

« Vous devez respecter les droits de l’homme et ne pas être un hypocrite », L’animateur de podcast Stephan Livera a tweeté.

Vous devez respecter les droits de l’homme et ne pas être un hypocrite — Stéphane Livera (@stephanlivera) 22 juillet 2021

La déconnexion apparente entre les croyances et les actions supposées était d’autant plus flagrante jeudi, lorsque Howard a appelé le Texas à « Suivez la science » et imposer « port du masque universel ».

Les critiques ont répondu en publiant des photos de Howard et de ses collègues démocrates sur leur vol privé et dans un bus sans masque. Un commentateur plaisanté, « Je suppose que quelqu’un vous a photoshopé dans cet événement super-diffuseur. » Un autre a demandé, « Est-ce que vous avez des miroirs, ou vous manquez simplement de honte ? »

Peut-être pas sûr que son explication d’exemption suffirait, a ajouté Howard, « Malheureusement, le pic d’infections de la variante Delta est devenu apparent immédiatement après notre vol. Si nous avions su à l’époque, nous aurions porté des masques. »





Ce n’est pas clair ce que Howard voulait dire par « immédiatement, » depuis que son groupe de voyage sans masque a pris des bus charters ensemble avant et après son arrivée dans la capitale nationale. On ne sait pas non plus comment les élus qui élaborent les lois ignoraient que les infections à Covid-19 augmentaient depuis des semaines, au milieu de la propagation de la variante Delta – puis en ont pris conscience juste après s’être envolé pour Washington avec une caisse de bière.

« C’est un mensonge que ce n’était pas clair, et en plus, vous étiez toujours en violation des réglementations fédérales », L’utilisateur de Twitter Gerry Dales a déclaré. « Vous n’avez aucune excuse et vous méritez toutes les retombées de ce coup publicitaire inconsidéré. »

