Un législateur du Montana cherche à annuler la décision sur l’avortement

HÉLÈNE, Mont. (AP) – La législature du Montana envisage une proposition qui interpréterait le droit constitutionnel de l’État à la vie privée comme signifiant qu’il ne protège pas le droit à l’avortement, une décision qui ferait écho à d’autres dans plusieurs États pour restreindre ou interdire sévèrement l’avortement.

Le sénateur Keith Regier, le parrain de la proposition, a fait valoir lors d’une audience du comité mardi que l’expression «vie privée» dans la Constitution de l’État devrait également faire référence aux bébés à naître qui sont des individus qui ont des droits qui ne devraient pas être enfreints.

Les efforts des États pour réglementer l’avortement sont devenus plus urgents après que la Cour suprême des États-Unis a décidé en juin – dans l’affaire Dobbs c. Jackson – de laisser le droit à l’avortement aux États. La décision a annulé la décision de 1973 dans l’affaire Roe v. Wade qui a conclu que la clause de procédure régulière du 14e amendement à la Constitution américaine prévoyait un droit à la vie privée qui protégeait le droit à l’avortement.

En juin, la Cour suprême de l’Iowa a ouvert la voie aux législateurs pour limiter ou interdire l’avortement dans cet État, annulant une décision rendue par le tribunal quatre ans plus tôt qui garantissait le droit à l’avortement en vertu de la Constitution de l’Iowa. Pendant ce temps, d’autres États, dont le Minnesota et le Maine, prennent des mesures pour protéger l’accès à l’avortement.

Plus tôt ce mois-ci, la Cour suprême de l’Idaho a confirmé l’interdiction des avortements le jour même où les juges de Caroline du Sud ont bloqué une loi qui interdirait les avortements après la détection d’une activité cardiaque chez le fœtus.

La Constitution du Montana stipule : « Le droit à la vie privée individuelle est essentiel au bien-être d’une société libre et ne doit pas être enfreint sans la démonstration d’un intérêt impérieux de l’État.

“La vie privée n’a jamais été conçue comme un manteau pour l’avortement”, a déclaré Bob Leach, un militant républicain qui soutient le projet de loi qui annulerait effectivement une décision de la Cour suprême du Montana de 1999 qui protège le droit d’une femme à un avortement pré-viable.

Mais les défenseurs du droit à l’avortement ont fait valoir que les États protégeaient la vie privée et, par conséquent, l’avortement.

Martha Fuller, présidente et chef de la direction de Planned Parenthood Advocates of Montana, a déclaré mardi que le droit constitutionnel du Montana à la vie privée est l’un des plus forts du pays. Elle faisait partie de plusieurs opposants qui ont déclaré que les tribunaux, et non la législature, devraient déterminer ce qui est ou n’est pas dans la Constitution.

Les partisans du projet de loi de Regier soutiennent que la Cour suprême du Montana s’est trompée dans sa décision Armstrong de 1999 et que la proposition de loi de Regier, qui ferait probablement face à une contestation judiciaire si elle était adoptée, donnerait à la Cour suprême du Montana une chance de reconsidérer sa décision précédente.

Les législateurs républicains ont également noté qu’en vertu de la loi du Montana, des personnes peuvent être accusées d’homicide pour avoir causé la mort d’un fœtus. Cependant, la loi prévoit des exceptions pour les avortements.

Le Comité judiciaire du Sénat n’a pas voté sur le projet de loi de Regier mardi.

En vertu de la loi actuelle du Montana, les avortements sont légaux jusqu’à 24 semaines de gestation. La législature de 2021 a adopté une loi visant à réduire le temps de gestation à 20 semaines, mais un juge a bloqué son application pendant que la contestation judiciaire est en cours.

Dans le cadre de la défense par l’État des lois sur l’avortement de 2021, le procureur général Austin Knudsen a demandé à la Cour suprême de l’État d’annuler sa décision Armstrong de 1999.

La décision stipule que le droit constitutionnel à la vie privée conduit à un droit à l’autonomie personnelle qui comprend le droit de porter des jugements médicaux affectant l’intégrité corporelle et le droit d’une femme d’obtenir un avortement pré-viable.

Knudsen a déclaré que les rédacteurs de la Constitution de 1972 du Montana n’avaient pas inclus le droit à un avortement électif dans le document et il soutient que la question devrait être laissée à l’Assemblée législative.

Cependant, un groupe de délégués à la Convention constitutionnelle a déposé un mémoire dans l’affaire indiquant que leur intention était de laisser au pouvoir judiciaire le soin de déterminer ce qui était inclus dans le droit constitutionnel du Montana à la vie privée. La Cour suprême de l’État a rejeté la demande de Knudsen de reprendre la décision Armstrong avant que le tribunal inférieur ne tienne une audience et ne statue sur la contestation judiciaire des lois sur l’avortement de 2021.

Lors d’un rassemblement de la Marche pour la vie au Capitole de l’État vendredi dernier, Knudsen a de nouveau soutenu que la décision Armstrong devait être annulée.

Le gouverneur Greg Gianforte a également pris la parole, affirmant que les efforts visant à restreindre l’accès à l’avortement doivent également inclure des moyens d’aider les familles à s’occuper des enfants.

Gianforte a noté que ses propositions législatives cette année incluent l’augmentation de la couverture Medicaid post-partum à un an, contre deux mois auparavant; la création d’un crédit d’impôt annuel de 1 200 $ pour les parents d’enfants de moins de 6 ans et qui gagnent moins de 50 000 $ par année; et un crédit d’impôt de 5 000 $ pour les familles qui adoptent des enfants.

