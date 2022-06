Un législateur du Missouri condamné dans un stratagème de fraude dans des cliniques médicales

SPRINGFIELD, Missouri (AP) – La représentante du Missouri, Tricia Derges, a été reconnue coupable mardi d’avoir commis une fraude dans des cliniques médicales du sud-ouest du Missouri, en partie en affirmant à tort qu’elle donnait aux patients des traitements à base de cellules souches.

Après un procès fédéral de deux semaines, Derges a été reconnu coupable de 22 chefs d’accusation, notamment de fraude électronique, de distribution illégale de substances contrôlées et de fausses déclarations aux enquêteurs, a rapporté The Springfield News-Leader.

Derges, un républicain de Nixa, était médecin assistant dans plusieurs cliniques. Les procureurs fédéraux ont fait valoir au cours du procès que Derges réclamait près de 900 000 $ de financement fédéral pour des traitements COVID-19 qui n’avaient pas été effectués ou avaient déjà été effectués. Ils ont également allégué qu’elle avait promu le liquide amniotique comme traitement du COVID-19 et d’autres maladies en prétendant à tort qu’il contenait des cellules souches.

L’avocat de Derges, Al Watkins, a fait valoir qu’elle était innocente et qu’elle était ciblée parce qu’elle fournissait des soins à des patients mal desservis par le biais de sa clinique à but non lucratif. Il a dit qu’elle était naïve mais qu’elle n’avait pas l’intention de tromper les patients.

La licence de stupéfiants de Derges a été mise en probation pendant trois ans en janvier.

Elle a refusé de démissionner de son siège à Missouri House, mais a été dépouillée de ses affectations au comité et exclue des réunions du caucus du parti. Le GOP de l’État l’a empêchée de se présenter comme républicaine pour sa réélection cet automne.

The Associated Press