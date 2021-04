Des images de la dashcam récemment publiées montrent le législateur du Michigan, Jewell Jones, essayant d’exercer son influence politique, menaçant même d’appeler le gouverneur Gretchen, alors que des soldats de l’État tentent de l’arrêter après un accident présumé ivre.

« Je vais appeler le gouverneur Whitmer tout de suite », dit le démocrate de 26 ans de la banlieue de Detroit sur la vidéo. Il a ajouté: « Quand j’appelle Gretchen, j’aurai besoin de tous vos identifiants et numéros de badge, tout, » et dit plus tard, «Si vous abusez de moi, je vais m’énerver. Je vais le dire à Gretchen … et je vais vous mettre tous au bureau, frérot. Je vous le dis.

L’incident s’est produit plus tôt ce mois-ci, après que Jones aurait écrasé son véhicule utilitaire sport dans un fossé alors qu’il voyageait sur l’Interstate 96 en direction de la capitale de l’État. La police allègue qu’il avait un taux d’alcoolémie de 0,19%, plus du double de la limite légale, et qu’il a résisté à son arrestation. La police a également trouvé un pistolet Glock dans le porte-gobelet du SUV.

Les tentatives apparentes de Jones pour tirer parti de son influence politique ne se sont pas contentées de menacer d’appeler le gouverneur démocrate. « Ça ne va pas être bon pour toi, je te le dis, » dit-il à deux soldats alors qu’ils s’efforçaient de le menotter au sol. « Je gère le budget de vous tous, mon frère. »

Le législateur de l’État a accusé la police de le harceler tout le temps et de l’avoir maltraité parce qu’il est noir. « Vous ne savez pas à qui vous avez tous affaire, mon frère, » il a dit.

Lorsque l’abandon du nom de Whitmer n’a apparemment pas convaincu les agents de le laisser partir, Jones a invoqué le nom du directeur de la police de l’État du Michigan, Joe Gasper. À un moment donné, il a dit qu’il voulait que Gasper s’occupe de l’arrestation. «Si quelqu’un d’autre m’accueille, je vais être bouleversé, et je vais venir à vous tous,» il a dit.

Plus tard, alors qu’il a été menotté et assis à l’arrière d’un véhicule de police, Jones a dit à un soldat d’appeler Gasper. « Dis à Joe qui tu as et appelle le f ** king Joe, » il a dit. « Je ne sais pas s’il est réveillé ou pas. S’il ne l’est pas, réveillez-le. Dites à Joe qui vous avez, dites à Joe qui vous avez menotté, OK?.. Faites-lui savoir que j’aimerais rentrer à la maison. » Après ça, laisse-moi rentrer à la maison. «

Jones a alors proposé de téléphoner à Gasper. « Tu veux que je l’appelle? » Il a demandé. « J’ai environ 10 soldats autour de moi. Je l’appellerai moi-même. Je l’appellerai et lui dirai que j’aimerais rentrer chez moi. »

Mais un avocat de Jones, qui a été touché par Taser deux fois et frappé avec du poivre errant alors qu’il aurait résisté à son arrestation, a déclaré à NBC News que son client était « pleinement coopératif » avec des soldats et n’exerçait qu’une influence politique « pour les empêcher d’utiliser une force excessive. »





Cette déclaration a été publiée avant la publication des images de la dashcam, qui semblent montrer que Jones ignore les commandes et résiste à son arrestation. Il était toujours en train de perdre son nom alors qu’il était menotté et assis à l’arrière d’un véhicule de police.

Jones est un agent de police auxiliaire bénévole pour la ville d’Inkster, à l’ouest de Detroit. À un moment donné lors de son affrontement avec des soldats, il leur a dit de le déposer à son domicile ou au poste de police d’Inkster. « Je peux vous donner mon adresse, » il a dit. « Tu peux me déposer à la crèche. »

L’arrestation de Jones n’est pas le premier incident impliquant Whitmer. Le gouverneur en mai dernier a exhorté les Michiganders à ne pas bloquer les attractions du front de mer le week-end du Memorial Day, après que les règles de verrouillage aient été assouplies, mais son mari aurait tenté d’organiser un voyage dans un quartier populaire de Traverse Bay. Il a demandé si son bateau pouvait être mis à l’eau plus tôt à la marina locale en raison de la position de sa femme. Whitmer a par la suite rejeté la demande comme « une tentative ratée d’humour. »

