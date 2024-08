Un législateur du Kentucky demande aux écoles de Fayette de clarifier la question du genre dans les toilettes

Les responsables des écoles publiques du comté de Fayette envoient des « rapports contradictoires et un manque de clarté » sur la question de savoir si les toilettes d’un nouveau collège seraient neutres en termes de genre ou réservées exclusivement aux garçons et aux filles, a déclaré lundi un législateur du Kentucky.

« Les écoles publiques du comté de Fayette doivent être ouvertes et complètement honnêtes avec les résidents du comté de Fayette et les parents des élèves de leur système », a déclaré le représentant Matt Lockett, un républicain de Nicholasville.

« Les déclarations des responsables (du district scolaire) ont clairement indiqué la suppression des toilettes réservées aux hommes et aux femmes à l’école secondaire Britton. Cependant, maintenant que le grand public a été informé de ces efforts, ils veulent nous faire croire à un récit qui est un renversement complet de tout ce qu’ils ont dit depuis l’annonce de la nouvelle école et de ce qui figure dans leur propre plan d’installations. »

Les responsables de l’école de Fayette n’ont pas immédiatement fait de commentaires lundi, mais ont déclaré que les toilettes seront réservées à un sexe donné.

Plans Les toilettes ont une nouvelle configuration et les directives de programmation des installations de 2023 ont déclaré que la conception de toilettes non binaires ou inclusives qui ne sont pas spécifiques au genre devrait être discutée comme alternative aux conceptions traditionnelles. Les documents du district indiquent que plusieurs toilettes unisexes sont une alternative acceptable à la fourniture d’installations séparées.

Cependant, la semaine dernière, les responsables du district ont déclaré au Herald-Leader que les toilettes seraient réservées aux garçons et aux filles.

Le district a ensuite publié une déclaration qui disait, en partie, « Nos projets de construction actuels, y compris l’école intermédiaire Mary E. Britton, comprendront des toilettes individuelles spécialement conçues pour répondre aux préoccupations en matière de confidentialité, de sécurité et de supervision soulevées par nos étudiants, nos familles et nos experts en sécurité.

« Malheureusement, un faux récit a circulé, il est donc important de préciser que le FCPS ne cherche pas à éliminer les toilettes réservées aux hommes et aux femmes. Au lieu de cela, nous ajoutons des options qui offrent un environnement plus sûr et plus sécurisé à tous les élèves, tout en maintenant les installations traditionnelles séparées par sexe, lorsque cela est approprié. »

Le district a ajouté : « Ces changements sont une réponse proactive à des problèmes tels que le vandalisme, l’intimidation et le vapotage – des défis qui ont malheureusement augmenté dans les toilettes des écoles du Commonwealth ces dernières années – garantissant que tous les élèves se sentent en sécurité et soutenus dans nos écoles. »

Le plan prévoit une conception légèrement différente des toilettes des écoles précédentes. Les toilettes individuelles seront du sol au plafond, a déclaré le district, et les portes se fermeront automatiquement lorsqu’elles seront occupées. Smith, porte-parole du district, a déclaré que les installations resteraient séparées par sexe.

La semaine dernière, les législateurs du Kentucky siégeant au Comité intérimaire de l’éducation de l’Assemblée générale à Frankfort ont demandé au surintendant de Fayette, Demetrus Liggins, si l’école secondaire Mary E. Britton, dans la région de Hamburg à Lexington, serait neutre en termes de genre plutôt que spécifique au genre.

Les toilettes scolaires sont devenues un sujet brûlant pour les législateurs républicains de tout le pays ces dernières années, alors que les districts se demandent s’il faut mettre en place de nouvelles politiques adaptées aux étudiants transgenres.

« Les parents du comté de Fayette ont contacté le district scolaire et les élus pour leur faire part de leurs inquiétudes concernant ce modèle. Cependant, beaucoup ont exprimé leur frustration face aux rapports contradictoires et au manque de clarté des responsables du FCPS », a déclaré Lockett lundi.

« Depuis le premier jour de ce projet, les parents du comté de Fayette sont préoccupés par le modèle de toilettes proposé », a ajouté Lockett. « Il y a eu davantage de confusion et de contradictions à chaque fois que le FCPS a publié une déclaration. Le public mérite de savoir combien de ces toilettes seront réservées aux hommes ou aux femmes et où le district estime que les toilettes réservées aux hommes sont « appropriées ».

« L’intention du district scolaire est claire », a-t-il ajouté. « Ils veulent mettre en place des toilettes non genrées malgré les préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité exprimées par les parents et les membres de la communauté. Ce n’est pas parce que le district scolaire n’utilise pas le terme « non genré » pour décrire les toilettes qu’elles ne le sont pas. Ce sont des toilettes où les garçons et les filles du collège seront côte à côte et partageront les mêmes installations. »

« Le district scolaire devrait suffisamment respecter les parents du comté de Fayette pour être ouvert et honnête sur leurs actions et répondre clairement aux questions posées », a déclaré Lockett dans sa déclaration de lundi.